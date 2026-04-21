Velik uspeh slovenskih študentov: z letalom Brvinc do svetovnega vrha

Tekmovanje, ki je med 16. in 19. aprilom potekalo v Wichiti v Kansasu pod okriljem Ameriškega inštituta za aeronavtiko in astronavtiko (AIAA), velja za eno najuglednejših in tehnično najzahtevnejših študentskih tekmovanj na področju letalstva. Vsako leto ekipe razvijejo povsem novo letalo – od prve ideje do končne izvedbe –, pri čemer so ključni inovativnost, tehnična dovršenost in zanesljivo delovanje v praksi.

Razvoj je v celoti potekal znotraj ekipe – od idejne zasnove in CAD-modeliranja do izdelave, testiranj in optimizacije. FOTO: Fakulteta za strojništvo

Za uspehom stoji več kot 30 študentk in študentov, ki so v projekt vložili mesece dela, številne testne ure in veliko mero predanosti. Ekipo sestavljajo študenti več članic Univerze v Ljubljani – Fakultete za strojništvo, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniške fakultete ter Fakultete za družbene vede –, kar projektu daje izrazito multidisciplinarno prednost.

Letalo Brvinc, radijsko vodeno brezpilotno letalo, je bilo razvito posebej za letošnjo nalogo Banner Towing Bush Plane, ki združuje prevoz tovora in vleko zastave. Projekt je zahteval natančno usklajevanje večnamenskosti, robustnosti in prilagodljivosti, hkrati pa tudi premišljeno logistiko – letalo je moralo biti dovolj kompaktno za transport čez ocean, so sporočili s fakultete za strojništvo. Kot so pojasnili, je razvoj v celoti potekal znotraj ekipe – od idejne zasnove in CAD-modeliranja do izdelave, testiranj in optimizacije. Poseben izziv so predstavljali mehanski sistemi ter zasnova zastave, ki je morala zagotavljati stabilno delovanje tudi v zahtevnih vremenskih razmerah. Ekipa si je z odličnim tehničnim poročilom zagotovila visoko izhodišče in drugo mesto na štartni listi. "Tekmovanje so odprli z uspešno izvedbo statične naloge, katere čas so v zaključku tekmovanja izboljšali na izjemnih 6,6 sekunde. Letalne misije so potekale v zahtevnih razmerah – močan veter, nevihte in celo nevarnost tornadov so večkrat prekinili tekmovanje. Kljub temu je ekipa vse naloge izvedla zanesljivo: od testnega leta brez tovora do zahtevne misije s prevozom tovora in potnikov ter zaključne, najbolj spektakularne naloge z vleko zastave," so zapisali. Z dosledno izvedbo in stabilnimi poleti so prevzeli vodstvo, ki ga v napetem zaključku ni uspela preseči nobena druga ekipa.

Letalo Brvinc, radijsko vodeno brezpilotno letalo, je bilo razvito posebej za letošnjo nalogo Banner Towing Bush Plane, ki združuje prevoz tovora in vleko zastave. FOTO: Fakulteta za strojništvo

"Vesel sem, da smo projekt uspešno pripeljali do konca. Izjemno sem hvaležen vsem članom ekipe, ki so v zadnjih mesecih svoj čas in trud namenili zasnovi in izdelavi letala. Na tekmovanju smo delovali zelo povezano, kar so opazili tudi drugi. Zmaga na tekmovanju DBF poplača ves vložen trud in potrjuje, da smo na pravi poti," je povedal Jakob Erhartič, vodja ekipe DBF. Mentor ekipe, viš. pred. dr. Igor Petrovič, je dodal: "Ključno razliko je predstavljala visoka motiviranost ekipe ter uspešen prenos znanja in izkušenj iz preteklih let. Pomembno vlogo je imela tudi dobra organizacija dela in izjemno veliko število prostovoljnih ur, ki so jih študenti vložili v projekt." "Takšni trenutki so za našo fakulteto vedno posebno zadovoljstvo, saj potrjujejo našo usmeritev, da želimo študentom ponuditi več kot zgolj teoretično znanje. Ko vidimo, kako študenti znanje, pridobljeno med študijem, z veliko lastne pobude, dela in odgovornosti razvijejo v nekaj tako konkretnega in uspešnega, vemo, zakaj je tak način dela smiseln. Uspeh ekipe v ZDA je lep dokaz, da povezava med študijem, mentorstvom in prakso res živi – in daje rezultate," je ob tem poudaril dekan Fakultete za strojništvo UL, prof. dr. Jernej Klemenc.

Uspeh slovenskih študentov v ZDA - z letalom Brvinc so zmagali na prestižnem tekmovanju v ZDA. FOTO: Fakulteta za strojništvo

Zmaga na tekmovanju Design/Build/Fly 2026 ni zgolj tekmovalni dosežek, temveč jasna potrditev, da lahko slovenski študenti z znanjem, vztrajnostjo in pravo podporo enakovredno konkurirajo najboljšim univerzam sveta – in jih tudi premagajo. Projekt hkrati predstavlja dragoceno učno okolje, v katerem študenti razvijajo tehnične kompetence, timsko delo in sposobnost reševanja kompleksnih izzivov v realnem okolju, so še zapisali na Fakulteti za strojništvo.