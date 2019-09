Velika Adrija: izgubljeni kontinent, ki je izginil pod Evropo

Raziskovalci so odkrili skrito celino, a ne gre za izgubljeno Atlantido. Na odkritje so naleteli, ko so preučevali kompleksno geologijo mediteranske regije. Skriti kontinent v velikosti Grenlandije se imenuje Velika Adrija. Pred 200 milijoni let naj bi se odcepil od Severne Amerike.

"Pozabite na Atlantido," je dejal Douwe van Hinsbergen, avtor študije, ki je bila objavljena v publikaciji Gondwana Research, ter profesor tektonike in paleogeografije na univerzi v Utrechtu. "Ne da bi se tega zavedali, ogromno število turistov vsako leto preživi na obalah izgubljenega kontinenta Velika Adrija." Von Hinsbergen pojasnuje, da raziskovanje gorskih verig posledično razkriva evolucijo kontinentov. "Večina gorskih verig, ki smo jih preiskovali, izvira iz enotnega kontinenta, ki se je od Severne Amerike odcepil pred 200 milijoni let, v obdobju, ki ga imenujemo trias. Edini del, ki se je ohranil, je ožina od Torina skozi Jadransko morje pa do pete škornja, ki oblikuje Italijo," je dejal van Hinsbergen. Kot pravi raziskovalec, gre v tem delu sveta za geološko zmešnjavo, saj je "vse ukrivljeno, razbito in stisnjeno". Za primerjavo je omenil Himalajo, ki ima preprosto strukturo, saj prelomnice potekajo skozi razdalje, daljše od 2000 kilometrov.

Velika Adrija, katere večina je pod vodo, je pokrita s plitvim morjem, koralnimi grebeni in usedlinami. Kontinent je nato končal 'pod plaščem Južne Evrope', kamnine, ki so jih ustvari sedimenti, pa so postale gorske verige na območjih Alp, Apeninov, Balkana, Grčije in Turčije, je prepričan strokovnjak. "Subdukcija, izpodrivanje ene tektonske plošče pod drugo, je osnoven način tvorjenja gorskih verih," pravi van Hinsbergen. V rekonstrukciji evolucijskega pogleda na gorske verige v Sredozemlju so sodelovali raziskovalci iz več kot 30 držav. Pri raziskovanju so uporabljali računalniški program za preučevanje tektonskih plošč, ki s t. i. lupljenjem plasti omogoča vpogled v geološko preteklost. Strokovnjaki ocenjujejo, da je del deformiranih ostankov zgornjih nekaj kilometrov izgubljene celine še vedno mogoče opaziti v gorskih verigah, medtem ko se je preostali del kontinentalne plošče, ki je bila debela približno 100 kilometrov, pod Južno Evropo potopil v Zemljin plašč.

