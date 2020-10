Veliko odkritje Nase: na površju Lune našli sledi vode

"Na Luni je voda," bi se sicer nekoliko poljudno in laično lahko glasilo današnje sporočilo ameriške vesoljske agencije Nasa. Raziskovalci in znanstveniki so namreč na Zemljinem satelitu odkrili "nedvoumne ostanke prisotnosti vode" . Revolucionarno odkritje so ob 17. uri sporočili po svojem uradnem kanalu na Youtubu.

Vodo na sončni strani Lune, natančneje v kraterju Clavius, ki leži na južni Lunini polobli (to lahko sicer vidimo tudi z Zemlje), je zaznal teleskop Sofia, največji 'leteči' observatorij na svetu. Pri Nasi so ob tem dejali, da sicer še ne vedo točno, za kaj in kako bi jo lahko uporabili. "Toda ugotovitev, da je na Luni voda, je ključna za naša raziskovanja v sklopu programa Artemis. /.../ Kar se naučimo in spoznamo o Luni, nam bo pomagalo pri naslednjem velikem koraku – pošiljanju astronavtov na Mars," so dodali pri agenciji.

Kako točno se je tekočina, ki je bistvenega pomena za preživetje človeka, sploh 'znašla' na tem satelitu, za zdaj še ni znano. Znanstveniki predvidevajo dva možna scenarija: ali so jo tja 'zanesli' meteoriti ali pa je nastala kot posledica interakcij Sončevih energetskih delcev.

Podatki z lokacije razkrivajo vodo v koncentracijah od 100 do 412 delcev na milijon, kar ustreza približno 3,5 decilitrom vode, ujetim v kubičnem metru prsti, raztresenem po površju.