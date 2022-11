Veliko razočaranje: zdravilo se je na testiranjih izkazalo za neučinkovito

Švicarska farmacevtska družba Roche je sporočila, da njeno zdravilo gantenerumab ni pokazalo jasnih koristi v dvojnih preskušanjih, s katerimi so raziskovali njegov vpliv na spomin, reševanje problemov in druge kognitivne sposobnosti pri ljudeh z zgodnjo fazo Alzheimerjeve bolezni.

Strokovnjaki so upali na pozitivne novice iz Rochejevih kliničnih preskušanj, potem ko je ameriško-japonsko sodelovanje med Biogenom in Eisaijem septembra pokazalo, da podobno zdravilo, lekanemab, upočasnjuje kognitivni upad pri teh bolnikih, kar je bil prvi takšen dosežek.

"Ta novica nas je zelo potrla," je v izjavi dejal Levi Garraway, Rochejev glavni zdravstveni delavec.

Gantenerumab je terapija s protitelesi, namenjena vezavi na grude amiloidnih beta proteinov in odstranjevanju oblog iz možganov. Znanstveniki verjamejo, da imajo nenormalni proteinski agregati pomembno vlogo pri Alzheimerjevi bolezni, čeprav je verjetno, da imajo številni bolniki v možganih več bolezenskih procesov.

Roche je izvedel testiranje, ki je zajelo 1000 prostovoljcev. Trajalo je več kot dve leti, udeleženci pa so sodelovali v testih za spremljanje njihovega kognitivnega upada.

Rachelle Doody, Rochejeva vodja oddelka za nevrodegeneracijo, je za Reuters povedala, da je bilo zdravilo manj učinkovito pri odstranjevanju amiloida, kot je bilo pričakovano. "Pokazali bomo, da obstaja povezava med znižanjem amiloida in kliničnimi rezultati. Če ne dosežete pričakovanega znižanja amiloida, ne boste dobili kliničnega izida, ki ste ga pričakovali."

"Vsako obsežno klinično preskušanje zdravila za Alzheimerjevo bolezen, ki je neuspešno, je veliko razočaranje za bolnike," je dejal prof. Jonathan Schott, nevrolog v raziskovalnem centru za demenco UCL, poroča Guardian.

Dr. Richard Oakley, pomočnik direktorja raziskav pri britanskem Alzheimerjevem združenju, je prav tako izrazil razočaranje: "Ti rezultati so nas razočarali, saj trenutno v Združenem kraljestvu nimamo zdravila za Alzheimerjevo bolezen, ki bi upočasnilo njeno napredovanje. Vendar je to še vedno razburljiv čas za raziskave demence, saj imamo obetavne zgodnje rezultate podobnega zdravila lekanemaba, in 143 drugih zdravil, ki so trenutno v kliničnih preskušanjih - in katerih namen je upočasniti bolezen ali pomagati pri simptomih."

"Raziskava Alzheimerjevega združenja pred več kot 30 leti je bila ključna, da se je ugotovil pomen amiloidnega proteina pri razvoju Alzheimerjeve bolezni – postavila se je osnova za ta zdravila, ki se testirajo danes. Vendar se je zelo pomembno zavedati, da potrebujemo raziskave drugih vrst demence, saj so ta zdravila samo za Alzheimerjevo bolezen," je dodal.