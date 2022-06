Veliko upanje: eksperimentalna imunoterapija odpravila raka danke

Klinično testiranje so izvajali v newyorškem centru Memorial Sloan Kettering (MSK), podrobnosti raziskave pa so objavili v New England Journal of Medicine.

Udeleženci testiranja so prejemali odmerek dostarlimaba vsake tri tedne šest mesecev. Strokovnjaki, ki so bdeli nad raziskavo, so predvidevali, da bodo morali bolniki po zdravljenju opraviti tudi standardno zdravljenje - operativno in/ali s pomočjo kemoterapije ali radioterapije. Vendar so raziskovalci ugotovili, da je rakavo tkivo izginilo že z uporabo eksperimentalnega zdravljenja. Znakov tumorja niso zaznali na slikanju z magnetno resonanco, 18F-fluorodeoksiglukozno-pozitronsko emisijsko tomografijo, endoskopsko oceno, digitalnim rektalnim pregledom ali biopsijo. V času nastajanja poročila noben vključen bolnik ni prejel kemoterapije, radioterapije, niti ni bil operiran. Čas spremljanja bolnikov se giblje od šest do 25 mesecev.

Eden od avtorjev članka, dr. Luis Diaz, je ob tem za New York Times dejal, da ne pozna nobene druge študije, kjer bi uporabljeno zdravljenje, raka odpravilo pri vseh sodelujočih bolnikih. "Mislim, da se je to zgodilo prvič v zgodovini zdravljenja raka," je dejal.

Imunoterapija sicer uporablja lastni imunski sistem telesa za prepoznavanje in uničevanje rakavih celic. V študiji se je uporaba imunoterapije osredotočila na podskupino bolnikov z rakom rektuma, katerih rak je imel specifično mutacijo in se praviloma slabo odziva na standardne protokole kemoterapije. Raziskovalci so želeli ugotoviti ali lahko samo imunoterapija premaga rak danke, ki se ni razširil na druga tkiva. Prav tako zaenkrat nihče od sodelujočih ni imel pomembnih stranskih učinkov. "Neverjetno je prejemati vesela sporočila od pacientov v tej študiji," je dejala raziskovalka dr. Andrea Cercek iz Memorial Sloan Kettering.

Navdih za študijo je bila pretekla študija, pri kateri je sodeloval dr. Diaz. Tam so bolniki jemali zdravilo pembrolizumab. Šlo je za bolnike z rakom, ki je že napredoval, pokazalo pa se je, da so tumorji udeležencev nehali rasti, so se zmanjšali in celo izginili. Zdaj pa so raziskovalci želeli videti, kako bi se podobno zdravilo odrezalo, če bi ga uporabili, preden bi se rakave celice lahko razširile.

Zdravljenje se osredotoča na določene beljakovine, imenovane kontrolne točke, ki jih proizvajajo nekatere vrste celic imunskega sistema in nekatere rakave celice. Kontrolne točke, ki preprečujejo premočan imunski odziv, lahko včasih preprečijo imunskim celicam, da učinkovito ubijejo rakave celice.

Tako kot pembrolizumab kot tudi dostarlimab delujeta kot "zaviralec kontrolne točke": v bistvu "sproščata zavore" imunske celice in jo osvobodita, da prepozna in napade rakave celice.

Onkologinja dr. Hanna Sanoff, ki v študiji ni sodelovala, je v komentarju dejala, da rezultati morda kažejo na "revolucionarni premik v zdravljenju". Vendar je dodala, da rezultati, čeprav so "vzrok za velik optimizem", še ne pomenijo, da se lahko spremeni trenuten pristop k zdravljenju specifičnega raka, ki je bil predmet raziskave.

Prav tako seveda ni nobenega zagotovila, da bodo enako uspešna naslednja testiranja, ko bo populacija pacientov drugačna. "Da bi zagotovili več informacij o tem, kateri bolniki bi lahko imeli koristi od te imunoterapije, bi morali biti v naslednja testiranja vključeni bolniki različnih starosti, z vzporednimi stanji in različnimi velikostmi tumorja," meni dr. Sanoff.

Raziskovalci MSK so povedali, da se klinično testiranje nadaljuje z vključevanjem novih bolnikov, prav tako preiskujejo, ali lahko ista metoda premaga druge vrste raka, trenutno vključujejo bolnike z rakom želodca, prostate in trebušne slinavke.