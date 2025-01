Venera in Luna zasijali v tandemu

Nocoj naj bi tudi Luna zastrla Saturn. Pojav se imenuje okultacija Lune in Saturna. "To je zanimiv in pravzaprav zelo redek dogodek. Vse skupaj se bo začelo ob 18.37 po srednjeevropskem času, ko bo Saturn počasi lezel za Luno, končalo pa se bo ob 19.31, ko bo Saturn na drugi strani prišel izza Lune," je za STA enega od zanimivejših astronomskih dogodkov v 2025 opisal profesor na mariborski filozofski fakulteti in predsednik Astronomskega društva Orion Igor Žiberna.

Še en januarski dogodek je izpostavil, ko se bo 16. januarja Mars znašel v opoziciji. "Ko je Mars v opoziciji, je tudi precej svetel," je dejal. Možno bo opazovati večje oblike na površini Marsa, pa morda Marsove polarne kape. "Upajmo samo, da ne bo takrat kakšnih večjih peščenih viharjev na tem planetu, da nam ne bodo zastrli pogleda na njegovo površino."

In katere zanimive astronomske pojave bomo v letu 2025 še lahko opazovali na nebu? Konec marca bo viden delni Sončev mrk, v začetku septembra popoln Lunin mrk, spet bo nekaj priložnosti za nočno štetje utrinkov, zanimivo bo opazovati Saturn. Glede na aktivnosti Sonca se vnovič obeta tudi možnost opazovanja severnega sija iz naših krajev.