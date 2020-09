Roskozmos: Venera je ruski planet

V začetku tedna je mednarodna skupina znanstvenikov presenetila z novico, da so v atmosferi Venere odkrili sledi fosfina, ki ga na Zemlji povezujemo z življenjem. Nastane lahko namreč le industrijsko ali s pomočjo mikrobov, ki uspevajo predvsem v okoljih z manj kisika. Proizvajajo ga na primer mikrobi v črevesju živali, kot so pingvini, ali okoljih, kot so močvirja.