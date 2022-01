Verizon in AT&T odložila aktivacijo omrežja 5G blizu letališč

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Telekomunikacijska velikana AT&T in Verizon sta se na pobudo letalskih družb, Zvezne uprave za zračni promet (FAA) in po osebnem posredovanju predsednika Joeja Bidna odločila za preložitev aktivacije komunikacijskih stolpov za omrežje 5G blizu nekaterih letališč. Po opozorilih pristojnih bi namreč lahko prišlo do motenj za letalski promet.