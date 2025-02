'Verjamem, da bo umetna inteligenca v najkasneje desetih letih spremenila vse'

OGLAS

Dogodek na Institutu Jožef Stefan pred vrhom o umetni inteligenci.

Na akcijskem vrhu o umetni inteligenci v Parizu se bodo prihodnji teden zbrali voditelji in voditeljice držav in vlad ter mednarodnih organizacij, predstavniki podjetij, znanstveno-raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij, umetniki in člani civilne družbe. Vrh bo namenjen mobilizaciji in uskladitvi različnih obstoječih pobud in forumov na področju umetne inteligence. Na vrhu bo svoje dosežke na področju umetne inteligence predstavila tudi Slovenija. Kot je danes na Institutu Jožef Stefan (IJS) poudarila ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer, ima Slovenija bogato tradicijo razvoja umetne inteligence. "Na ministrstvu si prizadevamo, da Slovenija ne bi bila le opazovalec, ampak da postane ključni igralec v tehnološkem razvoju," je dejala. K nadaljnjemu razvoju umetne inteligence v Sloveniji bosta po njenih besedah pomembno prispevala vzpostavitev visoko zmogljivega superračunalnika s tovarno umetne inteligence ter vzpostavitev kompetenčnega centra za umetno inteligenco, ki bo tehnološko znanje prenašal v inovacijsko okolje.

"Slovenija ima jasen načrt in močne temelje za nadaljnji razvoj umetne inteligence," je poudarila. Po njenih besedah pa jo moramo razvijati odgovorno, trajnostno in v korist družbe. Prav zato bo Slovenija naslednji teden na vrhu v Parizu aktivno sodelovala pri oblikovanju standardov za varno in etično uporabo umetne inteligence, je še dejala. Golob: Raziskovanje umetne inteligence zahteva sodelovanje vseh Navzoče je pozdravil tudi premier Robert Golob. Po njegovih besedah je umetna inteligenca danes prisotna na vseh področjih življenja in postaja vse bolj pomembna za našo prihodnost. "Z njo se ukvarjamo voditelji po celem svetu," je dejal. Raziskovanje umetne inteligence pa, kot je dejal, zahteva sodelovanje ne le naravoslovcev in tehnikov, temveč tudi družboslovcev. "Verjamem, da bo umetna inteligenca v prihodnjih petih, najkasneje desetih letih spremenila vse. Ne samo, kako boste raziskovalci delali, ampak kako bomo vsi skupaj živeli." Golob je na dogodku izpostavil tudi prijavo na razpis za superračunalnik, kamor se je prijavilo več združenih institucij. "V teh časih se moramo začeti združevati, če želimo vsaj približno slediti tempu, ki ga narekujejo Združene države Amerike na eni strani in Kitajska na drugi strani. Tega se zaveda cela Evropa, ki je žal v zaostanku, ne po znanju, ampak po povezovanju znanja v uporabna orodja za celotno družbo."

