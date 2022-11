Vesolje kot vir energije? Prvič z brezžično energijo ohladili pivo

Evropska vesoljska agencija (ESA) preko projekta Solaris raziskuje inovativne tehnologije, s katerimi bi lahko na Zemlji za energetske namene uporabili vire iz vesolja, na primer Sonce, pa tudi na kakšen način bi jih lahko brezžično prenesli na katerokoli območje našega planeta. Eno izmed metod so nedavno prikazali na srečanju v Münchnu.

Gre za prenos t. i. zelene energije s pomočjo mikrovalovnega oddajanja. Točki, med katerima je potekal prenos, sta bili oddaljeni 36 metrov, prenesena energija pa je osvetlila maketo mesta, cepila molekule vode in na brezžičen način ohladila pivo.

A kako bi isto tehnologijo prenesli na večstokilometrske razdalje oziroma med vesolje in Zemljo? Toploto sončne svetlobe bi lahko zbirali s pomočjo satelitov, ki bi energijo prejemali 24 ur na dan, sedem dni v tednu, so razložili pri ESI. Iste naprave bi energijo nato pretvorile v mikrovalovne delce in jo oddale sprejemnikom na Zemlji. "Zunaj Zemljine atmosfere nam je sončna svetloba vedno na voljo, ni noči in oblakov. Poleg tega je tam sončna svetloba tudi za približno polovico močnejša, zato bi tudi povsem običajni sončni paneli proizvedli več energije," je prednosti poudaril Yoann Thueux iz podjetja za raziskovanje vesoljskih tehnologij Airbus.

Kako bi mikrovalovanje vplivalo na zdravje?

A da bi sateliti lahko proizvedli dovolj veliko količino energije, bi moral njihov premer meriti več kilometrov. Od zbiranja energije iz vesolja nas tako loči še nekaj tehnoloških izboljšav – predvsem pa napredek v vesoljski proizvodnji in robotskem sestavljanju, fotonapetostnih sistemih, elektroniki visoke moči in oblikovanju radijskih frekvenc. "Raziskali bomo tudi, kakšne učinke imajo mikrovalovi nizke moči na zdravje ljudi in živali ter kako so združljivi z letali in sateliti," so dejali ob predstavitvi novega modela.

Če bodo prihodnje raziskave v sklopu projekta Solaris uspešne, pa bomo morda na Zemlji dobili nov čisti vir energije – sončno energijo iz vesolja. Dosedanja spoznanja bo ESA državam članicam predstavila konec novembra, so še zapisali.