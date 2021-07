Nenaden prižig motorjev ruske Nauke, ISS se je premaknila za 45 stopinj

Izstrelitev je spremljala tudi Evropska vesoljska agencija, saj je bila na krovu modula tudi evropska robotska roka, prva robotska roka, s katero bodo delali na ruskem delu ISS. Na drugih delih postaje sta sicer že kanadska in japonska roka. Gre za orodje, ki pomaga kozmonavtom in astronavtom pri vesoljskih sprehodih.

Po desetletju zamud je Rusija prejšnji teden z raketo proton na pot poslala modul, ki so ga začeli izdelovati leta 2004. Nauka, kar v prevodu pomeni znanost, bodo uporabljali predvsem v raziskovalne namene in skladiščenje laboratorijske opreme. Modul ima med drugim nov sistem za recikliranje urina v pitno vodo in sistem za filtriranje zraka.

Je pa nepričakovan zaplet premaknil smer ISS glede na horizont za 45 stopinj. Položaj so rešili tako, da so prižgali motorje drugega modula ter tako Mednarodno vesoljsko postajo povrnili v prvotni položaj.

Ruski Ria Novosti poroča, da so ruski astronavti na ISS obvestili nadzorno misijo v Moskvi, da je po združitvi prišlo do težav, motorji Nauke so se ponovno prižgali, pogovore med astronavti povzema RIA.

Modul Nauka so zasnovali že v 90. letih prejšnjega stoletja in je bil mišljen kot rezervni modul za Zarjo. Njegov namen so kasneje spremenili v večnamenski laboratorij, kmalu pa je postal eden od več ruskih vesoljskih projektov, ki jih niso izvedli zaradi pomanjkanja sredstev ali birokratskih težav.

20-tonski modul so sprva želeli izstreliti že leta 2007, a so to večkrat preložili zaradi različnih težav. Nauka je nadomestila pristajalni modul Pirs, ki se je spojil z ISS leta 2001. S postaje se je odcepil v začetku tedna in zgorel v Zemljini atmosferi, ostanki pa so padli v Tihi ocean.