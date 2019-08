Virgin Galactic že prihodnje leto s prvimi turističnimi poleti v vesolje

Nadzorni center so vzpostavili v vesoljskem izstrelišču v odročni puščavi Jornada del Muerto v ameriški zvezni državi Nova Mehika. To izstrelišče, ki je bilo zgrajeno z davkoplačevalskim denarjem, je dobilo dovoljenje za obratovanje leta 2008, tri leta kasneje pa ga je uradno odprl lastnik skupine Virgin, britanski milijarder Richard Branson.

Zbrali več kot 600 naročil za pot v vesolje

Podjetje Virgin Galactic je začelo delovati leta 2004 in ponuja izvedbo podorbitalnih vesoljskih poletov v turistične namene. Zbrali so že več kot 600 naročil za pot v vesolje, vendar pa se ubadajo s številnimi tehničnimi težavami, zaradi česar prvi polet vedno znova odlagajo. Leta 2014 jih je močno pretresla tudi nesreča, v kateri je bil ubit kopilot.

A zdaj naj bi se vendarle bližali cilju. Vodja družbe George Whitesides je pojasnil, da je njihovo plovilo že dvakrat uspešno doseglo rob vesolja in se varno vrnilo na Zemljo. Preizkusi se bodo nadaljevali, Whitesides pa pričakuje, da bodo prve komercialne polete izvedli že prihodnje leto.

"Ko vidimo, kako se koščki sestavljanke zlagajo skupaj, še zadnji koščki, od plovila, posadke in infrastrukture do strank, je to izjemno," je dejal Whitesides. "Imamo še kar nekaj dela, vendar pa smo v ciljni ravnini," je dodal.

Dvig do roba vesolja

Virgin Galactic namerava svojim strankam ponuditi okus vesolja. V plovilu jih bo lahko šest naenkrat, dvignili se bodo do roba vesolja, kjer bodo lahko občutili breztežnostno stanje in uživali v razgledu ukrivljene Zemlje.

Plovilo, ki so ga poimenovali VMS Eve, je hibrid med letalom in raketo. Polet se začne z drugega nosilnega letala. Na visoki višini ga odklopijo, vesoljsko plovilo pa se potem na lastni pogon s trikratno hitrostjo zvoka požene proti robu vesolja. Zatem pade nazaj proti Zemlji in kot jadralno letalo pristane v Novi Mehiki.