Posnetek zgodovinske izstrelitve: 'Napočilo je novo obdobje ameriškega ponosa'

Ob 21.22 po srednjeevropskem je iz Kennedyjevega izstrelišča uspešno poletela nosilna raketa Falcon 9. Nekaj minut zatem se je uspešno ločila od kapsule Dragon, ki nadaljujejo pot proti Mednarodni vesoljski postaji, ki kroži okoli Zemlje kakih 250 kilometrov visoko. Falcon pa je uspešno pristal na plavajoči ploščadi "Of Course I Still Love You " oziroma "Seveda te še vedno ljubim".

Zgodovinsko izstrelitev dveh ameriških astronavtov, Boba Behnkena in Douga Hurleyja, iz izstrelišča Cape Canaveral na Floridi, ki so ga uporabljali tudi za polete na Luno, si je ogledal tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal ob tem dejal, da je zasebna vesoljska industrija prihodnost. "ZDA in naši astronavti so bili pod preteklimi voditelji prepuščeni na milost tujim narodom za polete v vesolje. Ne več. Danes smo ponosno izstrelili ameriške astronavte na ameriških raketah - najboljših na svetu - na ameriških tleh. Napočilo je novo obdobje ameriškega ponosa."

Znova je dejal, da bodo ZDA do leta 2024 poslale svoje astronavte tudi na Luno, načrtovali pa naj bi tudi polet na Mars.

Astronavta sta kot prva v zgodovini v vesolje poletela s plovilom zasebnega podjetja, Space X Elona Muska. "To je uresničitev mojih in sanj vseh pri Spacexu," pa je po izstrelitvi dejal vidno ganjeni Musk. "Menim, da je to nekaj, česar se ljudje lahko veselijo in na kar so lahko ponosni," je poudaril.

Bob in Doug sta se že oglasila iz kapsule Dragon - in sporočila njeno novo poimenovanje, Endeavouroziroma prizadevanje.