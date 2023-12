Leto v vesolju: misije, ki spominjajo na znanstveno fantastiko

Letošnje leto so obeležili tudi zmagoslavni trenutki v svetu znanosti in vesoljskih potovanj. Nekateri dogodki so bili celo tako zanimivi, kot bi prileteli naravnost iz znanstvenofantastičnega romana. Kot na primer trenutek, ko je raketa podjetja SpaceX eksplodirala ali pa ko je vesoljsko plovilo z asteroida Bennu pobralo kamenje in prah, ki bi dokazalo, da so bili temelji življenja na Zemlji zasejani iz vesolja. Ponovna prizadevanja ne prihajajo le od agencije NASA in ameriške vlade, temveč tudi iz držav, kot sta Indija in Kitajska. Veliko vlagajo tudi podjetja iz zasebnega sektorja po vsem svetu, kar je edinstvena značilnost vesoljske tekme 21. stoletja.

Leto se bliža koncu, obeležili pa so ga tudi številni preboji na področju vesolja. Od eksplozije rakete, do asteroida, ki bi nam lahko več povedal o nastanku Zemlje, je CNN zbral nekaj najbolj odmevnih dogodkov, ki so se zgodili v letu 2023. Najmočnejša raketa, kadarkoli izdelana, eksplodira. Dvakrat. Podjetje SpaceX je izstrelilo največjo raketo, imenovano Starship, kar jih je bilo kdaj koli izdelanih, nato pa je eksplodirala. Raketa Starship je z vžigom vseh 33 motorjev uspešno vzletela s poligona v kraju Boca Chica v Teksasu, po nekaj minutah sta se ločila zgornja stopnja plovila in pogonska raketa, kmalu zatem pa je spodnji del raketnega sistema eksplodiral in ni pristal, kot so načrtovali, v Mehiškem zalivu.

Izstrelitev rakete Starship

Testni polet so sicer naredili že meseca aprila, ta pa prav tako ni šel po načrtih, saj se dela nista ločila, raketa pa je eksplodirala. Starship je ameriška vesoljska agencija Nasa izbrala za prevoz svojih astronavtov na Luno v okviru misije Artemis III. Sklop misij Artemis je simbol ameriških vesoljskih ambicij, misija Artemis III, ki vključuje tudi pristanek na Luni, pa naj bi predstavljala njegov vrhunec. Plovilo Starship prav tako ostaja sporno med nekaterimi lokalnimi prebivalci v južnem Teksasu, kjer ima SpaceX zasebno vesoljsko pristanišče, predvsem zaradi vpliva na okolje.

Tekma za pristanek na Luni Neuspehi in uspehi za pristanek na Luni se kar vrstijo. Tekmovanje kdo bo prvi pristal na Luni pa je vedno bolj napeto. To se je začelo šele aprila, ko je zasebno japonsko podjetje Ispace poskušalo na Luni pristati s prvim vozilom – pristajalnikom Hakuto-R. Neuspešno, saj je plovilo strmoglavilo. Kljub neuspehu pa vztrajajo, že v začetku prihodnjega leta načrtuje nov poskus pristanka na Luni.

Slavje Indijcev, ko je njihova sonda pristala na Luni

Nato se je v tekmovanje vključila ruska vesoljska agencija Roscosmos, ki je avgusta z misijo Luna-25 skušala priti na Luno. Spet neuspešno, saj so trčili na površje. Nato pa je Japonce in Ruse premagala Indija. Indijska vesoljska agencija je uspešno pristala na Luni z lunarnim modelom Chandrayaan-3 23. avgusta. S tem so postali četrta država, ki je po ZDA, nekdanji Sovjetski zvezi in Kitajski uspešno pristala z vesoljskim plovilom na Luni. Postali pa so tudi prvi, ki so z vesoljskim plovilom pristali na območju Luninega južnega pola. V tem stoletju je pristanek na Luni uspel le še Kitajski, ZDA in Rusija namreč tam niso pristale že od 70. let prejšnjega stoletja.

Astronavt Nase preživi leto dni na mednarodni vesoljski postaji

Frank Rubio

Frank Rubio se je na mednarodno vesoljsko postajo odpravil za šest mesecev. A njegovo bivanje v vesolju se je nepričakovano podaljšalo, ko je na ruskem vesoljskem plovilu Sojuz, ki bi ga moralo odpeljati domov, začelo uhajati hladilno sredstvo. S tem, ko je malce več kot eno leto bival na mednarodni vesoljski postaji, pa je nehote podrl tudi rekord za najdaljše bivanje ameriškega astronavta v vesolju, ter postal prvi Američan, ki je v orbiti preživel celotno koledarsko leto.

Naraščajoč vesoljski turizem Čeprav se je to še par let nazaj zdelo nemogoče, je zdaj vesoljski turizem (z veliko količino denarja) povsem mogoč. Vesoljski turizem se je uradno začel leta 2023 z misijo Axiom-2, ki se je začela maja in na Mednarodno vesoljsko postajo odpeljala nekdanjo astronavtko Nase Peggy Whitson, dva astronavta iz Savdske Arabije, ki sta potovanje tudi financirala, ter Američana Johna Shoffnerja.

Virgin Galactic bo svoje polete začel iz centra Spaceport America v Novi Mehiki.

Kmalu zatem je podjetje Virgin Galactic, ki ga je ustanovil britanski milijarder Richard Branson, začelo ponujati redne polete na rob vesolja, za sedež pa je bilo treba seči globoko v žep. Virgin Galactic je letos opravil kar šest potovanj na rob vesolja. Branson se je tako uradno pridružil dvema drugima zasebnima podjetjema, ki opravljata turistične polete v vesolje. To sta SpaceX Elona Muska in Blue Origin Jeffa Bezosa. Vsa tri podjetja izvajajo izstrelitve z ozemlja ZDA, vendar pa so Rusi tudi pri turističnih poletih v vesolje prehiteli Američane. Leta 2001 je do Mednarodne vesoljske postaje (ISS) z rusko raketo Sojuz namreč poletel ameriški letalski inženir in podjetnik Dennis Tito, ki je za pot odštel 20 milijonov dolarjev.

Kdo so astronavti, ki bodo vodili prvo misijo na Luno? Astronavti, ki bodo vodili prvo misijo na Luno po petih desetletjih, so bili razkriti meseca aprila. Zgodovinski polet okoli Lune pa bo predvidoma vzletel novembra 2024. Astronavti so Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch iz agencije NASA ter Jeremy Hansen s Kanadske vesoljske agencije. "Ta trenutek v zgodovini človeštva moramo proslaviti," je ob slovesni razglasitvi v vesoljskem centru Nase v Houstonu dejal Glover. Polet okoli Lune je le prvi korak v dolgi vrsti načrtovanih misij, ki jih načrtuje Nasa, vključno z vzpostavitvijo stalne postojanke na Luni, kjer naj bi astronavti živeli in delali. Vesoljska agencija pa upa, da bodo ta prizadevanja sčasoma utrla pot tudi misiji s posadko na Mars.

Prvo poročilo o NLP Ameriška vesoljska zgodovina je znova spisala zgodovino, po tem, ko so ustanovili skupino 16 strokovnjakov za preučevanje neidentificiranih letečih predmetov, ki jih imenujemo NLP. Videnj tovrstnih nerazloženih pojavov pa niti ni tako zelo malo. Kaj so v letu raziskovanja strokovnjaki odkrili? Skupina ni sicer našla trdnih dokazov, da so nepojasnjeni dogodki posledica inteligentnega nezemeljskega življenja. Vendar so v poročilu zapisali, da bi morala Nasa uporabiti satelite in druge instrumente – vključno z umetno inteligenco – za pridobitev informacij o nenavadnih pojavih.

Posebna pošiljka Nasine misije Osiris-rex Meseca septembra je v puščavo Utah prispela nenavadna pošiljka, vsebina kapsule pa je astronomom predstavila vesoljsko poslastico. Nasina misija Osiris-rex, ki je leta 2020 uspešno zbrala vzorec z asteroida Bennu, je kapsulo odložila na Zemlji, v njej pa dragocene kamne in prah.

Trenutek, ko je kapsula pobrala vzorec z asteroida Bennu.