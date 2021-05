Vesoljski odpadki zadeli in poškodovali Mednarodno vesoljsko postajo

Težava vesoljskih smeti v nizki zemljini orbiti postaja vse večja. Tokratna nesreča je opomnik, da bo treba nekaj spremeniti. Vesoljske agencije po vsem svetu se sicer zavedajo problema vesoljskih odpadkov, saj so v nizki zemljini orbiti zasledili več kot 23.000 kosov odpadkov, ki pa so vsi približno tako veliki kot žogica ali večji.

Vse, kar je manjše od te velikosti, je namreč premajhno za sledenje, vendar lahko potovanje z orbitalnimi hitrostmi vseeno povzroči veliko škodo, vključno z udarcem skozi kovinske plošče. In prav to se je zgodilo zdaj, ko so vesoljski odpadki zadeli in poškodovali del Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Canadarm2 – uradno znan kot sistem za daljinsko upravljanje vesoljske postaje (SSRMS), ki ga je zasnovala Kanadska vesoljska agencija (CSA), je na vesoljski postaji stalnica že 20 let. Gre za večzglobno robotsko roko iz titana, ki lahko pomaga pri manevriranju predmetov zunaj ISS, vključno s tovornimi čolni, in pri vzdrževanju postaj.

Kdaj natančno je prišlo do udarca, ni jasno. Škodo so prvič opazili 12. maja med rutinskim pregledom. NASA in CSA sta skupaj posneli podrobne slike in ocenili škodo."Kljub udarcu rezultati analize kažejo, da učinkovitost roke ostaja nespremenjena," je CSA zapisala v blogu."Škoda je omejena na majhen del roke in toplotne odeje. Canadarm2 še naprej izvaja načrtovane operacije."

Čeprav se zdi, da je imela ISS tokrat srečo, se problem vesoljskih odpadkov očitno povečuje. Lani je moral ISS trikrat izvesti nujne manevre, da bi se izognil trkom z vesoljskimi odpadki, in sicer na višini približno 400 kilometrov.

Že od lansiranja Sputnika 1 leta 1957 se kopičijo vesoljski odpadki. Po poročilu Evropske vesoljske agencije trenutno okoli Zemlje kroži približno 130 milijonov drobcev antropogenega materiala, manjšega od milimetra. Ta ocena ne vključuje naravnega vesoljskega prahu.

"Za nadaljnje izkoriščanje znanosti, tehnologije in podatkov, ki jih prinaša delovanje v vesolju, je bistvenega pomena, da dosežemo boljše upoštevanje obstoječih smernic za zmanjševanje vesoljskih odpadkov pri načrtovanju in delovanju vesoljskih plovil," je lani dejal vodja urada za vesoljske odpadke ESA Tim Florer. "Ne moremo dovolj poudarjati–to je bistvenega pomena za trajnostno rabo prostora."

Robotska operacija na ISS z uporabo Canadarm2 se bo v bližnji prihodnosti nadaljevala, kot je bilo načrtovano, so sporočili s CSA. Toda obe vesoljski agenciji bosta še naprej zbirali podatke, da bi izvedli analizo dogodka, s pomočjo katere bi lahko razumeli, kako je do njega prišlo, in ocenili prihodnje tveganje.