Virgin Galactic mora po 'napaki' prizemljiti raketna letala

Ameriška zvezna uprava za letalski promet (FAA) je odločila, da mora Virgin Galactic, pionir vesoljskega turizma, zaradi "napake" med poletom prizemljiti svoja raketna letala. Med nedavnim vesoljskim poletom Richarda Bransona naj bi namreč letalo med vzponom skrenilo s poti. Revija New Yorker pravi, da bi morali po protokolu vozilo obrniti, podjetje pa vztraja, da so piloti ravnali ustrezno.

Britanski milijarder je 11. julija izpolnil svoje življenjske sanje in se z raketnim letalom Virgin Galactic Unity povzpel nad 85 kilometrov nadmorske višine. Kot je nedavno razkrila revija New Yorker, pa je letalo za nekaj časa skrenilo s poti in vozilo izven vnaprej dogovorjenega zračnega prostora. Unity je sicer varno pristal, podjetje Virgin Galactic pa je dejalo, da sodeluje z Ameriško zvezno upravo za letalski promet. Bransonova družba je podala izjavo, v kateri je zanikala vsebino članka, ki ga je objavil New Yorker in jo označila za "zavajajočo".

icon-expand Virgin Galactic FOTO: Profimedia

Poleg tega je družba Virgin Galactic dejala, da bo nadaljevala s svojim letalskim programom. A kot kaže, ne bo šlo. FAA je namreč odločila, da mora podjetje prizemljiti svoja raketna letala. Pred novico o prizemljitvi je sicer podjetje objavilo podrobnosti o svoji naslednji misiji – raziskovalnem letu za italijanske letalske sile. Čeprav so načrtovali, da jo bodo izvedli konec septembra ali v začetku oktobra, bodo morali, kot kaže, zadevo prestaviti.

'Unity bi se moral zaradi opozoril obrniti že med vzponom' Članek iz New Yorkerja je napisal Nicholas Schmidle. Avtor, ki je napisal tudi knjigo o skoraj dveh desetletjih prizadevanj Sir Richarda za razvoj raketnega letala, ki bi potnike poneslo nad Zemljino atmosfero. V članku je zapisal, da so piloti med letom, na katerem so bili tudi Sir Richard in trije zaposleni, v pilotski kabini prejeli opozorila glede poti vzpona. Če smeri ne bi popravili, bi bil vzpon nižji kot načrtovano posledično pa je možno, da bi Unity med vračanjem zgrešil svoje pristajalno mesto. Schmidle trdi, da bi morali piloti zaradi opozoril glede na protokol prekiniti vzpon. Toda Virgin Galactic je to obtožbo zavrnil.

icon-expand Richard Branson FOTO: AP

'Piloti so ustrezno ukrepali' Družba je dejala, da so piloti na visoki nadmorski višini naleteli na nepričakovane vetrove in ustrezno ukrepali tako, da so lahko vzpon varno dokončali in se vrnili na Zemljo. "Naši piloti so se na te spreminjajoče se razmere letenja ustrezno odzvali in to natanko tako, kot so bili usposobljeni in v skladu z našimi uveljavljenimi postopki," je dejalo podjetje. Revija New Yorker medtem vztraja pri zapisanem, poroča BBC.