Vesoljski teleskop James Webb je zadel droben meteoroid

Majhen kamenček v velikosti prašnega delca je med 23. in 25. majem zadel v glavno ogledalo novega vesoljskega teleskopa James Webb, je sporočila vesoljska agencija Nasa. Škoda, ki jo povzroči mikrometeoroid, ima opazen učinek v podatkih observatorija, vendar pa ne pričakujejo, da bi to omejilo splošno učinkovitost misije, poroča BBC.

Meteoroid je sicer za seboj pustil "jamico", do dejali pri Nasi. Hitrost, s katero se stvari premikajo skozi vesolje, pomeni, da lahko tudi najmanjši delci pri trku z drugim predmetom oddajo veliko energije. Od njegove izstrelitve je bil teleskop zadet že petkrat, a zadnji dogodek je do zdaj najpomembnejši.

Webb ima odprt dizajn, kar pomeni, da njegovih ogledal ne varuje nobena pregrada, ki jo običajno vidimo pri drugih vesoljskih teleskopih. Možnost zadetkov mikrometeoroidov je bila sicer predvidena, kar so upoštevali tudi pri izbiri materialov, konstrukciji komponent in različnih drugih komponentah delovanja teleskopa.

"Vedno smo vedeli, da bo Webb moral preživeti vesoljsko okolje, ki vključuje ostro ultravijolično svetlobo in nabite delce iz Sonca, kozmične žarke iz eksotičnih virov v galaksiji in občasne udare mikrometeoroidov znotraj našega sončnega sistema," je dejal tehnični namestnik vodje projekta v Nasinem centru za vesoljske lete Goddard v Greenbeltu v Marylandu Paul Geithner. Vse to so upoštevali tudi pri zasnovi tega edinstvenega vesoljskega teleskopa, je dodal.