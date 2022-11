Vesoljski teleskop James Webb odkriva izvor oddaljenega planeta

Skupina astronomov je z uporabo vesoljskega teleskopa James Webb poskušala ugotoviti, kako je nastal oddaljeni planet. Del študije, ki jo je koordinirala Nasa in temelji na opazovanjih z novim teleskopom, je bila tudi ekipa Univerze v Leicestru. V začetku leta je teleskop James Webb dosegel svoj opazovalni položaj milijon kilometrov stran od Zemlje in začel polno delovati. Z njegovo pomočjo je tako ekipa znanstvenikov dobila nove informacije o planetu z imenom WASP-39b.

WASP-39b je eksoplanet – planet, ki leži zunaj našega sončnega sistema – 700 svetlobnih let stran od Zemlje. Po masi je podoben Saturnu, po velikosti pa Jupitru. Planet, ki kroži okoli Soncu podobne zvezde, je narejen iz plina, je izjemno vroč in znanstvenike navdušuje že vse od njegovega odkritja pred desetletjem. Študija je razkrila več informacij o njegovi atmosferski sestavi in pomagala določiti njen izvor.

Znanstveniki so namreč analizirali različne valovne dolžine svetlobe, da bi določili razmerje med ogljikom in kisikom na planetu. To naj bi jim omogočilo natančno določiti lokacijo njegovega nastanka. Sarah Casewell s fakultete za fiziko in astronomijo na univerzi je dejala, da so WASP-39b prvotno odkrili kot del Superwaspa, projekta, pri katerem je sodelovala Univerza v Leicestru: "Fantastično je, da smo gradili na tej dediščini." Sicer pa so znanstveniki dejali, da se WASP-39b nahaja preblizu svoje zvezde, da bi bil primeren za življenje. Verjamejo pa, da bi lahko uporabili podobne raziskovalne tehnike na eksoplanetih, kjer bi življenje lahko obstajalo. Beth Henderson, doktorska študentka na univerzi, je dejala, da je bilo sodelovanje v ekipi odlična izkušnja, ki ji je omogočila sodelovati pri podpiranju neverjetnih odkritij. Vodilna avtorica Eva-Maria Ahrer, doktorska študentka z Univerze v Warwicku, pa je povedala, da je študija merilo za nadaljnje planetarne raziskave.