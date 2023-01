Teleskop James Webb potrdil obstoj eksoplaneta, velikega skoraj kot Zemlja

Raziskovalno skupino vodita Kevin Stevenson in Jacob Lustig-Yaeger, oba iz Laboratorija za uporabno fiziko Univerze Johnsa Hopkinsa v Laurelu v Marylandu. Ekipa se je za opazovanje te tarče z Webbom odločila po skrbnem pregledu podatkov Nasinega satelita za raziskovanje tranzitnih eksoplanetov (TESS), ki so namigovali na obstoj planeta. Webbov spektrograf za bližnjo infrardečo svetlobo (NIRSpec) je planet zlahka in jasno zajel s samo dvema opazovanjema tranzita. "O tem, da planet obstaja, ni dvoma. Webbovi podatki to potrjujejo," je dejal Lustig-Yaeger. "Dejstvo, da gre za majhen kamnit planet, je za observatorij impresivno," je dodal Stevenson.

"Ti prvi rezultati opazovanja skalnatega planeta velikosti Zemlje odpirajo vrata številnim prihodnjim možnostim za preučevanje atmosfer skalnatih planetov z Webbom," se je strinjal Mark Clampin, direktor oddelka za astrofiziko na sedežu NASA v Washingtonu. "Webb nas vse bolj približuje novemu razumevanju Zemlji podobnih svetov zunaj Osončja, misija pa se je šele začela."