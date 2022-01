Vesoljski teleskop James Webb uspešno namestil veliko zrcalo

Prvi mož Nase Bill Nelson je uspešno namestitev zrcala vesoljskega teleskopa označil za nov mejnik. Dve krili glavnega zrcala so uspešno odprli in sestavili skupaj, kot so načrtovali. Zdaj pa se bo začela petmesečna faza kalibracij in nastavitev, preden bodo lahko začeli dobivati prve slike vesolja.