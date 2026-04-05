Vesoljsko 'tuširanje': astronavt nenadoma odvrgel majico

Marsikdo se sprašuje, kako astronavti v breztežnostnem prostoru skrbijo za svojo higieno. No, med nedavno misijo Artemis 2 so morda dobili odgovor na vsaj eno vprašanje, in sicer kako se popotniki v vesolju stuširajo.

Mišičasti pilot misije Victor Glover je namreč, ne vedoč, da vsak njegov gib pozorno spremlja kamera, v nekem trenutku po svoji dnevni vadbi nenadoma odvrgel majico in se umil z robčkom. Video prenos dogajanja v kapsuli Orion se je takrat nenadoma izklopil, nadomestil pa ga je pogled iz bele kontrolne sobe v Nasinem vesoljskem centru Johnson. Kot so kmalu zatem sporočili, so prenos ustavili zaradi integritete in iz vljudnosti, poroča portal Space.com. Kmalu zatem se je nadaljeval videoposnetek iz notranjosti Oriona, ki pa je prikazoval astronavte, ki so obedovali.

Epizoda je bila sicer zabavna, a je ponudila nenavadno intimen vpogled v vsakdanje življenje astronavta v vesolju. To sicer ni bil prvi neroden trenutek na tem desetdnevnem vesoljskem poletu. Po vzletu so se namreč že soočili tudi z okvaro stranišča.

