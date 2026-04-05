Znanost in tehnologija

Vesoljsko 'tuširanje': astronavt nenadoma odvrgel majico

Houston, 05. 04. 2026 13.28 pred 14 urami 2 min branja 40

Avtor:
M.P.
Tuširanje Vicotrja Gloverja

Astronavt Victor Glover je nepričakovano navdušil tiste, ki zavzeto spremljajo vsak trenutek misije Artemis 2. Med vesoljsko odisejo si je namreč v nekem trenutku slekel majico in se "stuširal", vesoljska agencija Nasa pa je dogodek po nesreči predvajala.

Marsikdo se sprašuje, kako astronavti v breztežnostnem prostoru skrbijo za svojo higieno. No, med nedavno misijo Artemis 2 so morda dobili odgovor na vsaj eno vprašanje, in sicer kako se popotniki v vesolju stuširajo.

Mišičasti pilot misije Victor Glover je namreč, ne vedoč, da vsak njegov gib pozorno spremlja kamera, v nekem trenutku po svoji dnevni vadbi nenadoma odvrgel majico in se umil z robčkom.

Video prenos dogajanja v kapsuli Orion se je takrat nenadoma izklopil, nadomestil pa ga je pogled iz bele kontrolne sobe v Nasinem vesoljskem centru Johnson. Kot so kmalu zatem sporočili, so prenos ustavili zaradi integritete in iz vljudnosti, poroča portal Space.com.

Kmalu zatem se je nadaljeval videoposnetek iz notranjosti Oriona, ki pa je prikazoval astronavte, ki so obedovali.

Preberi še 'Nekje v sebi čutiš, da to ni Luna, kot si jo vajen videti'

Epizoda je bila sicer zabavna, a je ponudila nenavadno intimen vpogled v vsakdanje življenje astronavta v vesolju.

To sicer ni bil prvi neroden trenutek na tem desetdnevnem vesoljskem poletu. Po vzletu so se namreč že soočili tudi z okvaro stranišča.

Kdo je Victor Glover?

"Že kot otrok je bil takšen, kot je danes - izjemno pameten in dober v vsem, kar je počel," je za CNN povedala Gloverjeva sestrična Aneesha Ross. Ukvarjal se je s športom, igral nogomet, dober je bil tudi v atletiki, je dejala.

Ta otrok je danes eden od štirih astronavtov na misiji Artemis 2, ki so jo izstrelili v četrtek zgodaj zjutraj po našem času. Je tudi prva temnopolta oseba, ki je poletela izven nizke Zemljine orbite.

Glover je na misiji skupaj s poveljnikom Reidom Wisemanom, Christino Koch in Jeremyjem Hansenom.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Actual Asparagus
05. 04. 2026 21.45
V vsej ihti ste pozabili omenit, da mediji kot ste vi, poročate, da je g. Victor Glover , temnopolten občan, prvi temnopololti človek v "vesolju". Citiram CNN . Tu pa malo dejstev: Prvi temnopolti človek v vesolju je bil Guion S. Bluford Jr. iz ZDA. V vesolje je poletel 30. avgusta 1983 z misijo Space Shuttle Challenger (STS-8).
dark Cat
05. 04. 2026 21.06
Sqm da se brise👏👏
Watcherman
05. 04. 2026 19.46
Vam tistim,ki tega ne verjamete,da je vse to resnično vam ni pomoči.Lp
janezkranjski007
05. 04. 2026 19.22
Kaj vse dela a.i
Cervantes Saavedra
05. 04. 2026 20.03
In kaj vse šele dela naravna neumnost.
buco_konj
05. 04. 2026 18.44
Koliko je ura na tistem časovnem pasu kjer so? Vsi imajo ure...
Cervantes Saavedra
05. 04. 2026 20.05
Seveda kot v komandnem centru NASA v Houstonu.
Šumsko voče
05. 04. 2026 18.40
Kateri filmski studio v holliwoodu to snema??😃😃😃
Cervantes Saavedra
05. 04. 2026 20.10
Seveda gre za hollywoodski studio, a zunanje posnetke opravljajo v sondi Artemis III., ki neopažen leti zraven Artemisa II. Ne padamo na njihove laži.
E.Nigma
05. 04. 2026 18.24
Po nesreči nosijo tudi ročne ure? Zakaj?
Cervantes Saavedra
05. 04. 2026 20.16
Njihove ročne ure so mali računalniki. Na Apollu 13 so jim rešili živlejnja in so te ure dobile posebno priznanje NASA. Zanimivo in poučno, a ne? Bo šlo?
bronco60
05. 04. 2026 18.20
Ne meni ponesreči, ponesreči se otrok naredi.
Prelepa Soča
05. 04. 2026 18.27
bronco60... nekoč je bilo tako, danes se ga pa NAMERNO naredi.
Pfolca
05. 04. 2026 18.10
Sekret za 23 mio zelencev “šmelca”
bilabong 2
05. 04. 2026 17.11
Tudi leta sedemdeset so bili direkt prenosi oziroma z nekaj zamika zaradi takratne tehnologije.
leviindesnikekci
05. 04. 2026 16.17
Zamisli si, da si toliko nevretencarski, da tem oravljicam nasedas. Bog pozegnaj bolan nerazum in antilogiko vsem vernim Tomazem.
Cervantes Saavedra
05. 04. 2026 20.18
Blagor ubogim po duši, ki jim je vrhunec izobrazbe prižnica.
Nace Štremljasti
05. 04. 2026 16.15
je tako temno,da ga nismo niti opazili
bossanoga
05. 04. 2026 15.33
bla,bla,bla,bla,bla, čisto natolcevanje! Novinarji ga pa še širite. Vse je vedel in vedeli so, kaj objavljajo, gre pa za navadno reklamo!
Rožle Patriot
05. 04. 2026 15.17
Točkovno vs. razpršeno onesnaženje: Logika, da tisoč majhnih tveganj (greznice) nadomestimo z enim gigantskim (magistralni kanal), zdrži le, če je varnost kanala 100-odstotna. V naravnih sistemih in ob potresni nevarnosti Ljubljane pa absolutna varnost ne obstaja. Paradoks "čistejše vode": Ljubljana ima privilegij naravno čiste pitne vode, ki ne potrebuje tehnološke priprave. Trditev, da bo voda "bolj čista", je strokovno vprašljiva, saj gre pri podtalnici za ohranjanje ničelnega stanja, ne pa za izboljševanje kakovosti prek tveganih posegov. Dvojna merila: Kmetje so omejeni pri uporabi gnojil zaradi miligramov dušika, medtem ko se nad istim virom načrtuje pretok tisočev kubikov surovih fekalij. Ta neskladnost močno spodkopava zaupanje v pravno državo in okoljsko etiko. Ekonomija pred varnostjo: Izbira trase čez vodonosnik namesto obvoznice (npr. ob avtocesti) se pogosto interpretira kot zmaga kratkoročnih finančnih prihrankov nad dolgoročno varnostjo virov pitne vode.
a res1
05. 04. 2026 14.53
Kabli pa kar v zraku. Kaj če se kdo zaplete pa potrga vse skupaj? Zakaj nimamo prenosa v živo? Vse več laži prodavajo...
Uporabnik1543318
05. 04. 2026 14.50
Samo da bo imel Dewesoft spet dobiček! 95% delavcev pa na minimalcu????
25.maj
05. 04. 2026 19.26
kje?
Uporabnik1543318
05. 04. 2026 14.49
So jih pomešal...čista LGBTQ agenda!
GAYPROPAGANDA
05. 04. 2026 14.53
Kaj pa sploh je LGBTQ agenda? Kakšno agendo imajo Lezbijke, kakšno agendo imamo Geji, kakšno agendo imajo Biseksualci..................?
GAYPROPAGANDA
05. 04. 2026 14.48
Srečno astronavti! Neverjetno kaj si upajo in tvegajo za raziskovanje vesolja! Poklon!
Ga. Nutrija
05. 04. 2026 14.43
Kučanisti!
Cervantes Saavedra
05. 04. 2026 20.24
Se pravi, po tvoje so tisti nasprotni, ki verjamejo v ravno Zemljo, Zemljo kot središče vesolja, parklje, vnebohode, naivnega Adama, krilate nespolne (tretji spol!!!) vesoljce, uboge preproste pare janšisti!?
proofreader
05. 04. 2026 14.43
Tokratna misija je kot Big Brother.
5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu
