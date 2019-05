'Videno je zmogel narediti vidno'

Danes mineva 500 let od smrti renesančnega genija Leonarda da Vincija. Prav toliko kot svet umetnosti, ga je vase posrkal svet znanosti. In čeprav je torej mrtev že pet stoletij, ostaja ena najboj zanimivih zgodovinskih oseb, ki burijo domišljijo sodobnega človeka. Cena njegovih del še danes podira rekorde - slika Odrešenik sveta, ki je bila leta 2017 prodana v New Yorku za vrtoglavih 450 milijonov dolarjev, je najdražja slika, prodana na dražbi.

Medtem ko obletnico smrti številni muzeji po Evropi obeležujejo z razstavami, še posebej pestro je v Italiji, želijo svoje na edinstven način dodati tudi nekateri strokovnjaki.

Tako na primer italijanska znanstvenika trdita, da sta odkrila šop njegovih las, s pomočjo DNK testa pa nameravata dokazati, da lasje res pripadajo znamenitemu renesančnemu umetniku in izumitelju.

Ne tako hitro, pa pravi Martin Kemp, zaslužni profesor z Oxforda. Sprašuje se, s čim bosta pa primerjala vzorec, če pa je bil da Vincijev njegov grob uničen med francosko revolucijo, in če ni dokazano živih sorodnikov, ki bi lahko prispevali genetski material za primerjavo. "Ko gre za Leonarda, obsedenosti z njim kar ni konec," še meni Kemp.

In čeprav nameravajo šop las razstaviti v njegovem rojstnem kraju kot del bučnega praznovanja 500 letnice, se s Kempom strinjajo tudi številni drugi znanstveniki.

Ti opozarjajo na Leonardovo družinsko drevo, ki mu manjka večina vej. Bil je namreč nezakonski sin, predvidevajo, da je bil njegov oče znan toskanski notar po imenu Messer Piero Fruosino di Antonio da Vinci, še skoraj manj je znanega o njegovi materi, ki naj bi bila Caterina - po nekaterih prepričanju sužnja, po drugih pa ženska dvomljivega slovesa.



Človek med mitom in resnico



Čeprav torej skoraj nihče ne verjame, da bosta znanstvenika na koncu dokazala, da so lasje Leonardovi, zgodba odmeva. Ker je da Vinci že zdavnaj presegel vse pridevnike kot so edinstven, genialen in podobne, za ljudi, fascinirane nad njegovim brilijantnim umom, pa je postal oseba, kjer se je realnost že zdavnaj zlila z mitom, je v enem nedavnih intervjujev pojasnil Claudio Giorgione, kurator v milanskem da Vincijevem muzeju.

"Leonardo nas fascinira, ker je ideja vsemogočnega genija tako privlačna. In to je še razpihalo mite, ki ga obdajajo - četudi ne ustrezajo resnici. Način, na katerega je nastajalo renesančno znanje, ni skladen z današnjim časom, pravzaprav se zaradi takratnega prepletanja številnih disciplin, ki so bile še v povojih, sploh ne more ponoviti." Ker današnja znanost daje prednost izjemno ozkim predmetom raziskovanja, medtem ko je bil na renesančnega umetnika - znanstvenika raziskovalni predmet raztegnjen na vse, kar je videl okoli sebe in na vse, o čemer je razmišljal. "In ta širok renesančni pristop, ki je združeval vse od umetnosti do znanosti, bi moral biti večji navdih današnjim raziskovalnim metodam," meni kurator.

Natančen opazovalec



Da Vinci je objekte svojega preučevanja opazoval z neverjetno preciznostjo. To je bila, se strinjajo mnogi, lastnost, ki je iz njega naredila brilijantnega umetnika in znanstvenika.

Medtem ko je v umetnosti pustil pečat z deli kot sta Mona Lisa ali Zadnja večerja, so obsežne skice človeka in naprav, ki si jih je zamislil, tisto, kar danes vzbuja prav toliko, če ne še več zanimanja ljudi, kot skrivnostni nasmeh Mone Lise.

Po eni strani zato, ker si večina le s težavo predstavlja, da se takšna širina skriva v eni sami osebi. Po drugi, ker ga je ob talentu gnala neverjetna odločnost, potrebna za ure študija človeškega telesa, ki ga je spoznal do potankosti.