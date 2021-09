VIDEO: Američani uradno 'priznali', da je legendarni F-117 v uporabi

Prvo stealth letalo v zgodovini so po številnih skrivnostnih opazovanjih tudi uradni (ponovno) prestavili. Ameriška vojska je objavila nove slike in posnetke, v katerih pozdravljajo prihod dveh F-117 v letalsko bazo Fresno v Kaliforniji.

F-117 je eno najbolj kultnih letal v ameriškem letalskem arzenalu, ki je predstavljajo precejšni skok v napredku stealth tehnologije. Leta 2008 so jih uradno upokojili, saj so že prihajala letala F-22 in F-35, ki so bila zgrajena na novejši stealth tehnologiji. A razvoj podobnih tehnologij v Rusi j i in Kitajski je ZDA prepričal, da bo F-117 še prišel prav. In tako sta se dve letali, oznaki KNIGHT-1 in KNIGHT-2, začeli skrivnostno pojavljati po ZDA.

icon-expand Kljub temu, da ima F-117 oznako F (Fighter – Lovec), je vedno deloval kot bombnik, zato bi morala biti oznaka B-117, a so želeli čim bolj prikrivati pravo vlogo tega letala. FOTO: 144. letalski polk

Tokrat pa so tudi uradno sporočili, da sta dva F-117 pristala v Kaliforniji, kjer bosta namenjena urjenju z lovskimi letali F-15 "Eagle." Polkovnik Troy Havener, poveljnik 144. lovskega krila, je dejal: "Imamo posebno čast, da smo prva enota letalskih sil, ki jih bo gostila ves teden usposabljanja."

icon-expand Koristnost F-117 je povezana z njegovo vidljivostjo na radarju. Če ima navadno lovsko letalo radarsko odbojno vrednost v nekaj kvadratnih metrih, ima F-117 podobnega kot manjša ptica. Manjša, kot je vrednost, težje ga je opaziti na radarju, ali pa imeti dovolj stabilni radarski odboj, da bi lahko protiletalska raketa bila vodena do cilja. FOTO: 144. letalski polk

V naslednjih nekaj dneh bodo piloti F-15 izvedli več različnih misij za usposabljanje v zračnem boju s piloti F-117. "Ta teden izkoriščamo prednosti večletne skrbne koordinacije z agencijami in voditelji, ki nadzirajo ta edinstvena sredstva naših letalskih sil," je dejal Havener.

icon-expand F-117 Nighthawk-4 FOTO: 144. letalski polk

"Usposabljanje proti integriranim silam, ki vključuje F-117, bo izzvalo in izostrilo pilote ter okrepilo zaupanje v taktiko in sisteme, potrebne za obrambo našega naroda,« si sporočili iz ameriških letalskih sil.

icon-expand Radarski stealth letal je vojaška skrivnost, a skozi leta so različni ljudje potrdili ali namignili nekatere vrednosti. Letali B-2 in F-22 imata najboljše vrednosti – tudi ogromni B-2 bi na radarju zgledal kot debel komar, medtem ko bi bila F-117 in F-35 videti kot majhni ptici. FOTO: 144. letalski polk

Podpolkovnik DavidAllamandola je dejal: "Naši piloti, operacije in vzdrževalci Griffina (oznaka letal F-15 pri 144. letalskem polku) so navdušeni, da lahko sodelujejo v tej edinstveni priložnosti. Izvajati vadbe na prostem z letalom F-117 Nighthawk je poseben privilegij. Navdušenje je nalezljivo."

icon-expand "Stealth" letala so v prvi zalivski vojni sama prečkala mejo, pretentala močno protiletalsko obrambo v Iraku, prispela do Bagdada, odvrgla bombe in se varno vrnila nazaj. FOTO: 144. letalski polk

Kot so še povedali v ameriški vojski, jim F-117 ponuja edinstvene kapacitete v bojih v zraku, pa tudi cenovna komponenta ni za zanemariti. Strokovnjaki domnevajo, da so nova ruska in kitajska stealth letala po sposobnostih bolj podobna F-117 kot F-22 in F-35, saj prvi ni enakomerno "neviden" z vseh koncev in ima nekoliko slabše ukrepe za protielektronsko zaščito, ki še dodatno "zmedejo" radarje.

icon-expand Kar so dolgo bile govorice, je bilo pred kratkim potrjeno od pilotov, in sicer da je v vojni leta 1999 srbska protiletalska obramba zadela dve letali F-117. Prvega so uspeli sestreliti, drugi pa se je s težkimi poškodbami trupa komaj vrnil v Nemčijo. FOTO: 144. letalski polk