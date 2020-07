Kakšna je notranjost vesoljskega plovila za turistične polete?

Barve posameznih delov kabine so bile skrbno izbrane, tako da se najbolje ujemajo s samo arhitekturo plovila. Kovinski poudarki odražajo puščavski pesek, temno modra barva simbolizira vesoljski prostor, navdih za svetlo modro barvo pa je ocean, so pojasnili v podjetju.

Sedeži so izdelani iz najkakovostnejšega aluminija, karbonskih vlaken in drugih visoko kakovostnih materialov, v kabini pa so razporejeni tako, da vsakemu astronavtu nudijo dovolj prostora in zasebnosti.

Vsak sedež je oblikovan tako, da se prilagaja dinamiki poleta, astronavte optimalno prilagaja na gravitacijske sile, hkrati pa omogoča dovolj prostora za nemoteno gibanje astronavtov znotraj kabine v breztežnostnem prostoru. Poleg tega pa bodo za prijeten polet poskrbela tudi zelo premišljena razsvetljava.

Zasloni na zadnjem delu sedežev omogočajo astronavtom, da dostopajo do vseh podatkov o poletu in da lahko neposredno komunicirajo s piloti. Plovilo je opremljeno tudi s 16 kamerami znotraj same kabine, kamere pa so nameščene tudi v pilotski kabini in na zunanjosti. S tem bodo svojim potnikom, astronavtom, omogočili, da bodo lahko svoje potovanje v vesolje ovekovečili z visoko kakovostnimi posnetki.

Skupnost Virgin Galactica trenutno šteje 600 bodočih astronavtov, ki komaj čakajo na začetek turističnih poletov v vesolje. Vsak, ki si želi nekoč poleteti s tem plovilom, pa lahko z vplačilom depozita v višini 1000 dolarjev (približno 850 evrov) rezervira svoje mesto na čakalnem seznamu. Cena komercialnega poleta naj bi bila okoli 250.000 dolarjev (213.000 evrov). Podjetje je v zadnji fazi testnih poletov, prve komercialne polete v vesolje so napovedovali za letošnje leto, a za zdaj še ni znano, kdaj se bo to tudi dejansko zgodilo.