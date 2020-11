Virtualni letalski svet, kjer Adria Airways še vedno leti

Microsoft Flight Simulator je verjetno ena od računalniških simulacij, ki jo je naložil in poskusil vsak, ki se pogosto uzre v nebo in gleda letala. Sama igra je neverjetno podrobna in omogoča dober vpogled v količino znanja, da lahko posadka upravlja s 50-tonskim letalom pri 850 kilometrih na uro. No, ali pa z 250 kilometrov na uro na cessni, ki deluje na podobnih principih letenja, le da manjkata kakšen gumb ali stikalo. Pa dodaten motor.

Letalstvo je izredno kompleksen sistem, ki ga poleg denarja in kerozina poganja neverjetna energija ljudi. Na milijone ljudi sodeluje in dela, da leteče naprave preživijo čim več časa v zraku in so skozi leta poskrbeli, da je to najbolj varen način potovanja. In ta kompleksen sistem je skupina zanesenjakov uspela spraviti v vašo dnevno sobo.

IVAO (International Virtual Aviation Organisation)

"Gre za mednarodno organizacijo, ustanovljeno leta 1998, ki združuje ljubitelje virtualnega letalstva. Gre za neprofitno organizacijo, ki njenim uporabnikom zagotavlja brezplačno virtualno okolje in programsko opremo za virtualne pilote in kontrolorje zračnega prometa. V sodelovanju z ostalim osebjem razvija nova orodja, organizira šolanja, izpite in raznovrstne dogodke,"so nam odgovorili z IVAO Slovenija.