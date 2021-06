Prelomna raziskava: primere mrzlice denga zmanjšali za 77 odstotkov

V raziskavi so uporabili komarje, okužene s "čudežno bakterijo" Wolbachia, ki komarjem ne škodi, a se 'nastani' v istem delu telesa kot virus denge, z njim 'tekmuje' za vire ter mu močno oteži sposobnost razmnoževanja. S tem pa se močno zmanjša sposobnost komarjev, da virus širijo naprej. Ena od glavnih raziskovalk, Katie Anders, je za BBC komarje z Wolbachio opisala kot "naravno čudežne".

Študijo so opravili v indonezijskem mestu Jogjakarta, raziskave pa bodo sedaj še razširili v upanju na izkoreninjenje virusa. Z bakterijo so okužili pet milijonov jajčec komarjev ter jih vsaka dva tedna postavili v vedra z vodo po vsem mestu. Celoten proces je trajal kar devet mesecev. Mesto Jogjakarta so razdelili na 24 območij, komarje pa so izpustili le v polovici izmed njih.

Rezultati študije, objavljeni v prispevku za New England Journal of Medicine, so pokazali 77-odstotno zmanjšanje števila primerov ter 86-odstotno zmanjšanje obolelih ljudi, ki so potrebovali hospitalizacijo. "Rezultati so prelomni, boljši, kot smo upali," je povedala Andersova.