Ruski laboratorij bo raziskoval prazgodovinske viruse iz talečega se permafrosta

Državni inštitut za virologijo in biotehnologijo Vektor s sedežem v Sibiriji je v sporočilu za javnost zapisal, da je cilj raziskave preučevanje že izginulih virusom preteklosti ter preučevanje evolucije virusov na Zemlji. Pri raziskavi bodo sodelovali s Federalno univerzo v Jakutsku.

Kot prvo so analizirali tkivo, odvzeto iz ostankov prazgodovinskega konja, ki je živel pred vsaj 4500 leti, povzema Guardian. Njegove ostanke so odkrili leta 2009 v sibirski regiji Jakutija. Prav na tem območju so v zadnjih letih naleteli na številne druge najdbe, leta 2019 so naleteli na vsaj 40.000 let staro glavo volka, skorajda nedotaknjeni so se ohranili zobje, kožuh, ušesa, jezik in celo možgani.