Vlada znova posegla v vrh agencije za raziskovalno dejavnost

V upravni odbor agencije je vlada do izteka mandata upravnega odbora 17. oktobra 2024 na predlog ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imenovala nadomestne člane Tino Tomažič, Gabrijelo Horvat, Fidela Krupića in Igorja Emrija, so po današnji dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Potem ko vlada 27. januarja znova ni dala soglasja k imenovanju Lidije Tičar Padar za vršilko dolžnosti direktorice agencije, kot je predlagal takratni upravni odbor, je v njem zamenjala štiri predstavnike ustanovitelja Stojmenovo Duh, Kregarja, Kolarjevo in Erčuljevo. Na njihovo mesto je vlada imenovala Emrija, Horvatovo, Krupića in Tomažičevo.

Čez dva dni oziroma 29. januarja pa je vlada izdala odločbo o imenovanju Mitje Lainščaka za v. d. direktorja agencije. Mandat je nastopil z 31. januarjem, trajal pa bo do imenovanja direktorja, vendar največ do 30. julija.

Razrešeni člani upravnega odbora so se nato obrnili na upravno sodišče, ki jim je ugodilo. Izpodbijani sklep vlade z 27. januarja je odpravilo in zadevo vrnilo vladi v nov postopek, do nove vladne odločitve pa so upravni odbor znova sestavljali nezakonito razrešeni člani.

Upravno sodišče je namreč ugotovilo, da ima izpodbijani sklep vlade take bistvene pomanjkljivosti, da zaradi njih presoja njegove zakonitosti sploh ni mogoča.