Vodna kriza: bo do leta 2050 ogrožena več kot polovica proizvodnje hrane?

Človeštvo je prvič v zgodovini vrglo iz ravnovesja globalni vodni cikel, s čimer je spodbudilo naraščajočo vodno katastrofo, ki bo povzročila opustošenja v gospodarstvih, proizvodnji hrane in življenjih, po poročanju CNN opozarja prelomno novo poročilo Mednarodne komisije za ekonomiko vode. Desetletja destruktivne rabe zemljišč in slabega upravljanja z vodo so trčila v podnebno krizo, ki jo je povzročil človek, in povzročila izjemno obremenitev za svetovni vodni krog, piše v poročilu, ki ga je objavila Mednarodna komisija za ekonomijo vode. Vodni cikel se nanaša na kompleksen sistem, po katerem se voda giblje okoli Zemlje. Voda izhlapeva iz tal – tudi iz jezer, rek in rastlin – in se dvigne v ozračje ter tvori veliko vodne pare, ki lahko prepotujejo velike razdalje, preden se ohladi, kondenzira in sčasoma pade nazaj na tla kot dež ali sneg.

Motnje v vodnem ciklu imajo lahko velikanske globalne ekonomske vplive, je razvidno iz poročila, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP. Avtorji so v tej luči izpostavili negativne učinke spremenjenih vzorcev padavin in naraščajočih temperatur zaradi podnebnih sprememb, zmanjšanih zalog vode ter pomanjkanja dostopa do čiste vode in sanitarij.

Na vodni cikel naj bi bilo treba zato gledati kot na "skupno dobro" in pristopiti k spremembam upravljanja z vodami na vseh ravneh. "Stroški tovrstnih ukrepov so v primerjavi s škodo, ki bi jo gospodarstvu in človeštvu povzročilo nadaljnje neukrepanje, zelo nizki," so podčrtali v GCEW.

Posvarili so še, da se na vodo pogosto gleda kot na vir, ki ga je v naravi v obilju, a je v resnici redka dobrina, ki je ob tem še draga za transport.

Tudi zato se avtorji poročila zavzemajo za ukinitev škodljivih subvencij v sektorje z visoko porabo vode oziroma za njihovo preusmeritev v rešitve za varčevanje z vodo. Hkrati si želijo ciljanih podpor za revne in ranljive prebivalce.

"Določanje cen vode moramo združiti z ustreznimi subvencijami," je prepričana generalna direktorica Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala, sicer sopredsedujoča GCEW.

Drugi sopredsedujoči komisiji, singapurski predsednik Tharman Shanmugaratnam, pa meni, da je treba na stanje voda gledati kot na globalni problem, ki kliče po "inovacijah in naložbah" za rešitev krize in "stabilizaciji globalnega hidrološkega cikla".