Na Češkem odkrili več kot 7000 let star vodnjak, najstarejši leseni izdelek, kadarkoli odkrit

Kvadratni vodnjak so kmetje izdelali iz hrastovega lesa okoli leta 5256 pr. n. št., trdijo raziskovalci, ki so čas nastanka določili na podlagi znanstvene metode dendrokronologije oziroma analize treh letnic v lesu.

"Zanimivo je, da so vogalni strebriči izdelani iz prej posekanega lesa oziroma iz debla, ki so ga posekali jeseni ali pozimi leta 5259 pr. n. št ali zgodaj pozimi leta 5258 pr. n. št.," pa ob tem dodaja Michal Rybníček z oddelka za lesarstvo na Univerzi Mendel.

Ugotovitve raziskave so znanstveniki objavili v arheološkem časopisu Journal of Archaeological Science.

Sama zasnova vodnjaka kaže tudi na tehnične spretnosti neolitskega prebivalstva tega območja, za katere raziskovalci do sedaj niso vedeli, da so jih premogli. Površino debel so namreč obdelali z neverjetno natančnostjo, še posebej glede na to, da so premogli zgolj orodja iz kamna, kosti ali lesa. "Tovrstna izdelava razkriva napredno tehnično znanje"in "prefinjene tesarske veščine,"so zapisali avtorji znanstvenega prispevka.