Volkovi 'mutanti' v Černobilu naj bi razvili odpornost proti raku

Zdi se, da so' volkovi mutanti', ki tavajo po zapuščenih ulicah Černobila, razvili odpornost proti raku. To vzbuja upanje, da bodo ugotovitve znanstvenikom pomagale pri boju proti bolezni pri ljudeh, piše SkyNews .

Ko je leta 1986 v černobilski elektrarni v Ukrajini eksplodiral jedrski reaktor, je bilo iz mesta evakuiranih več kot 100.000 ljudi. Območje je od takrat skoraj povsem zapuščeno. Ob eksploziji so namreč vzpostavili izključitveno cono, ki je bila vzpostavljena, da bi ljudem preprečili vstop na 1000 kvadratnih kilometrov veliko območje, kjer sevanje še vedno predstavlja tveganje za raka. A če se niso vrnili ljudje, so se vrnile živali. Po evakuiranem mestu duhov tako več kot 35 let po katastrofi tavajo divje živali.

Cara Love, evolucijska biologinja na Univerzi Princeton v ZDA, pa preučuje, kako lahko černobilski volkovi preživijo kljub generacijam izpostavljenosti radioaktivnim delcem. Leta 2014 je z ekipo raziskovalcev obiskala izključitveno cono in volkovom nadela radijske ovratnice, da so lahko spremljali njihovo gibanje. Vzeli so jim tudi vzorce krvi, da bi razumeli, kako se telesa volkov odzivajo na sevanje, ki povzroča raka. Raziskovalci so odkrili, da so černobilski volkovi vsak dan vse življenje izpostavljeni več kot 11,28 milirema sevanja – kar je več kot šestkrat več od varne meje za človeka. Ugotovili so, da imajo volkovi spremenjen imunski sistem, podobno kot bolniki z rakom, ki se zdravijo z obsevanjem, identificirala pa je tudi specifične dele genetskih zapisov živali, ki so se zdele odporne na povečano tveganje za raka.