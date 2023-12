Najstarejša in od Zemlje najbolj oddaljena sonda ima tehnične težave

Voyager 1 je trenutno najbolj oddaljeno vesoljsko plovilo od Zemlje, in sicer okoli 24 milijard kilometrov. S svojim dvojčkom Voyagerjem 2 sta edini vesoljski plovili, ki sta kadar koli delovali zunaj heliosfere.

Sprva so predvideli, da bo sonda delovala pet let, sedaj pa je s 46 leti najdlje delujoče vesoljsko plovilo. Izjemno dolga življenjska doba pomeni, da so raziskovalci pridobili dodatne informacije o sončnem sistemu in sistemu zunaj njega, saj sta dvojčka že pred desetletji preletela Jupiter, Saturn, Uran in Neptun.