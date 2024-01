Vračanje Američanov na Luno zavrle tehnične težave

Modul Peregrine se je uspešno ločil od rakete Vulcan Centaur, vklopil svoje sisteme in vzpostavil stik z Zemljo. "Žal se je pojavila anomalija, ki je preprečila, da bi modul dosegel stabilno usmeritev proti Soncu," je na omrežju X sporočila družba Astrobotic in dodala, da se ekipe ukvarjajo s to težavo in bodo sproti poročale o napredku.

Peregrine naj bi predvidoma dosegel Luno, nato več tednov vzdrževal orbito in se predvidoma 23. februarja spustil na površje edinega Zemljinega naravnega satelita.

Na krovu plovila Peregrine je nabor znanstvenih instrumentov, ki bodo raziskovali sevanje in sestavo površja ter pomagali pripraviti teren za vrnitev astronavtov na Luno.

Na krovu je tudi manjše vozilo univerze Carnegie Mellon, fizični primerek kripto valute bitcoin ter upepeljeni ostanki in DNK, vključno z ostanki avtorja televizijske serije Zvezdne steze Gena Roddenberryja, legendarnega avtorja znanstvene fantastike in znanstvenika Arthurja C. Clarka ter psa.

Zgornja stopnja rakete Vulcan, ki bo predvidoma obkrožila Sonce, medtem nosi posmrtne ostanke več pokojnih članov igralske zasedbe serije Zvezdne steze ter vzorce las pokojnih ameriških predsednikov Georgea Washingtona, Dwighta D. Eisenhowerja in Johna F. Kennedyja.

Do zdaj je mehki pristanek na Luni uspel le peščici državnih vesoljskih agencij. Prva je bila leta 1966 Sovjetska zveza, sledile so ji ZDA, ki so še vedno edina država, ki je na Luno poslala tudi ljudi.

Kitajska je v zadnjem desetletju trikrat uspešno pristala na Luni, Indija pa je to storila lani v svojem drugem poskusu.

ZDA sedaj uporabljajo tudi zasebna podjetja in vesoljska agencija Nasa je podjetju Astrobotic plačala več kot 100 milijonov dolarjev, drugo pogodbeno podjetje, Intuitive Machines iz Houstona, pa želi izstreliti modul februarja in pristati v bližini Luninega južnega pola.

Nadzorovan pristanek na Luni je zahteven podvig, saj je približno polovica vseh poskusov neuspešnih. Ker ni atmosfere, ki bi omogočala uporabo padal, mora vesoljsko plovilo premagati zahrbten teren, pri čemer za upočasnitev spuščanja uporablja le pogonske motorje.

Zasebne misije Izraela in Japonske ter nedavni poskus ruske vesoljske agencije so se končali neuspešno.