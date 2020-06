Vremenske razmere se izboljšujejo; izstrelitev satelitov verjetno v nedeljo

Vremenske razmere za izstrelitev rakete Vega s slovenskima satelitoma Nemo HD in Trisat z izstrelišča v Francoski Gvajani se postopoma izboljšujejo in po napovedih naj bi se priložnost za izstrelitev odprla to nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času, so za STA pojasnili v Centru odličnosti Vesolje SI.

icon-expand Slovenski satelit Nemo HD bo omogočil interaktivno opazovanje Zemlje. FOTO: Vesolje-SI Kot so sporočili v četrtek pozno zvečer, se vremenske razmere na območju vesoljskega centra CSG v Kourouju postopoma izboljšujejo in po napovedih naj bi se priložnost za izstrelitev skupno 53 satelitov, med katerimi sta tudi slovenska, odprla v soboto pozno zvečer po lokalnem času oziroma v nedeljo malo pred 4. uro zjutraj po srednjeevropskem času. Naslednja odločitev, ali bodo v soboto dejansko začeli postopke za izvedbo izstrelitve, bo znana v roku 24 ur, kar pomeni danes nekje do polnoči. Raketo Vega podjetja Arianespace bi morali iz Kourouja po prvotnih načrtih izstreliti že septembra lani, a so jo zaradi spodletele izstrelitve rakete Vega julija lani preložili. Nato so izstrelitev načrtovali za marec letos, a jo je preprečila pandemija covida-19. Najnovejše preložitve se dogajajo zaradi neugodnih višinskih vetrov nad vesoljskim centrom v Francoski Gvajani. Nanosatelit Trisat ima maso zgolj pet kilogramov in je v prvi vrsti namenjen testiranju robustnosti nove vesoljske elektronike. To bo prvi nanosatelit na svetu s celovitimi tehnikami za zagotavljanje strpnosti do napak in njihovo blaženje, kot jih je pričakovati pri naprednih sistemih visokega cenovnega razreda. Mikrosatelit Nemo HD z maso 65 kilogramov pa je poseben v tem, da bo mogoče z njim Zemljo opazovati interaktivno. To pomeni, da bodo lahko ob preletu zemeljske postaje v realnem času hkrati prejemali sliko s satelita in ga vodili z obračanjem okoli njegovih osi. Tako bodo senzorje usmerjali proti zanimivim območjem.