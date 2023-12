Vrhunec astronomskega dogajanja: meteorski dež za konec leta

Meteorski dež Geminidov, ki so ga v minuli noči posneli v Kaliforniji

Vrhunec enega najlepših meteorskih rojev v letu se je začel že včeraj, danes pa je pred nami še ena noč, ko bodo lahko astronomski navdušenci zrli v nebo in šteli "zvezdne utrinke", ki so v bistvu meteorji.

Po podatkih SpaceWeather.com jih bodo na območjih z jasnim in razmeroma temnim nebom letos našteli okoli 100 na uro. Letošnji vrhunec bo na območjih z jasnim nebom zaradi mlade lune toliko bolj viden, saj je nebo ob pomanjkanju Luninega sijaja toliko bolj temno. Največ meteorjev lahko vidimo, če se usmerimo proti jugu.

Če nebesnega dogajanja ne morete opazovati zaradi oblačnega neba, pa ga lahko spremljate preko brezplačnih spletnih prenosov v živo, ki jih gostita mreža teleskopov Slooh in projekt Virtual Telescope v Rimu.

V primerjavi z ostalimi meteorskimi roji so decembrski relativno počasni, zato so toliko bolj impresivni in fotogenični.

Kaj so Geminidi?

Meteorski roj Geminidov lahko vsako leto opazujemo vse tja do sredine decembra, letos med 4. in 17. decembrom. Zemlja v tem obdobju preleti tirnico asteroida Phaethon 3200, ki za seboj pušča "potok delcev". Prav ti delci ustvarjajo meteorski roj.

Vrhunec aktivnosti meteorski roj doseže v nočeh 13. in 14. decembra, saj takrat Zemlja potuje skozi najgostejši del tega potoka. V tem času lahko na nebu naštejemo tudi do 150 "utrinkov" na uro.

Ime Geminidi je meteorski roj dobil po ozvezdju Dvojčkov, saj se na videz zdi, kot da utrinki izvirajo iz tega dela neba.