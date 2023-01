Vsako leto več videnj NLP-jev: 'Američane skrbi za varnost ZDA'

"Varnost naše ekipe, baz in tehnologije, pa tudi varnost ZDA, zemlje, neba, morja in zračnega prostora je ključna," je ob izidu dejal tiskovni predstavnik Pentagona Patrick Ryder . "Spremljamo vsako prijavo, pa če se je incident zgodil v zraku, na tleh, v morju ali vesolju," je pristavil.

Približno polovica prijavljenih srečanj oziroma videnj NLP v prejšnjem letu je sicer imela povsem razumljivo razlago, je tudi zapisano v nedavno izdanem poročilu. Takih je bilo 366 prijav. V 26 primerih so osebe opazile drone, v 163 videnjih je šlo za balone, v šestih primerih pa za druge zemeljske objekte. "Še nerazrešeni primeri pa ne pomenijo, da je šlo za NLP, le to, da primeri potrebujejo nadaljnjo analizo," je Pentagon še zapisal v poročilu.

Uradniki v Pentagonu so pojav NLP-jev komentirali že konec decembra, ko so napovedali izid novega poročila. Dejali so, da zaenkrat še niso našli dokaza o obstoju zunajzemeljskega življenja ali pristanku izven zemeljskih bitij na Zemlji. "Odgovor na ta vprašanja je: 'Ne, zaenkrat nismo našli ničesar,'" je povedal tajnik sektorja za obrambno tehnologijo in varnost Ron Moultrie.