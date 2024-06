Vsako sekundo se degradira za štiri nogometna igrišča zdrave zemlje

"Sodelovanje sedanjih in prihodnjih generacij je pomembnejše kot kdaj koli prej, da bi ustavili in obrnili te zaskrbljujoče trende ter izpolnili svetovne zaveze o obnovi milijarde hektarjev degradiranih zemljišč do leta 2030," so zapisali.

Danes mineva 30 let, odkar je Generalna skupščina ZN v Parizu sprejela konvencijo za boj proti širjenju puščav in degradaciji (UNCCD). Prav tako je istega leta 17. junij razglasila za svetovni dan boja proti širjenju puščav in degradaciji tal.

Kot je opozoril izvršni sekretar UNCCD Ibrahim Thiaw, je do 40 odstotkov svetovnih zemljišč že degradiranih, kar vpliva na skoraj polovico človeštva. Vendar so rešitve na mizi, je prepričan. "Obnova zemljišč ljudi rešuje iz revščine in povečuje odpornost na podnebne spremembe. Čas je, da se združimo za zemljo in pokažemo rdeči karton izgubi in degradaciji zemlje po vsem svetu," je dejal.