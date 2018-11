Vse več ljudi s čipom v roki

Na Švedskem se od leto šnje pomladi vse več ljudi odloča za čipiranje. Osebam namreč med palec in kazalec kirurško vstavijo čip, ki nadomesti plastične kartice, ključe in ostale stvari, ki jih ljudje običajno nosimo s seboj. In če je še lani take čipe imelo le okoli sto ljudi, je zdaj število čipiranih oseb naraslo na več kot 4.000, in še kar narašča, poročajo mediji.

- Je pasiven, vsebuje le informacije, ne more pa dostopati do informacij na drugih napravah.

Znanstveniki menijo, da taka naprava odpira prebivalcem Švedske vrata v novo digitalno dobo, poleg tega je tudi zelo priročna. Je pa čipiranje naletelo tudi na kritike. Skeptiki namreč menijo, da nihče ne more zagotoviti, da bodo podatki na čipu ostali zaupni. Drugi so prepričani, da bodo čipi prav kmalu vsebovali GPS sledilnik. Zelo verjetno je, da se bo to začelo dogajati pri velikih podjetjih, ki bodo želela vedeti, kje so njihovi zaposleni. Gre za teorijo zarote, saj ni jasno, zakaj bi sicer nekatera podjetja ponujala čipiranje zastonj. "Veliki brat vas gleda."

Ja, strinjamo se, da je čip priročno orodje. Brez njega moramo namreč iz torbic vleči svoje telefone, na katerih moramo poiskati aplikacijo, s katero nato plačamo. Ali še huje, najti moramo denarnico ali šop ključev. S čipom v roki pa lahko odpreš vsa vrata, kupiš hrano in oblačila. In to samo z eno potezo.