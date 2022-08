Vžigalnik pripeljal do moškega, ki s spletom deli intimne fotografije žensk

Novinarka Monika Plaha , ki je skupaj z ekipo BBC -jeve Panorame pripravila članek, piše, da ji je bilo ob gledanju fotografij in branju komentarjev pod njimi slabo. Na dogajanje jo je opozorila znanka. Tudi njena fotografija, na kateri sicer ni gola, je z Instagrama zašla na enega od spornih Redditovih forumov, kjer so jo zasuli z eksplicitnimi in žaljivimi komentarji.

Velikokrat se zgodi, da imajo žrtve zvezane roke. V članku tako predstavijo zgodbo Georgie. Ko je ugotovila, da so se njene eksplicitne fotografije znašle na spletu, je takoj obvestila policijo. Edini možni storilec je bil njen nekdanji fant, ki ji je v sporočilu to tudi priznal. Ker pa je ob tem zapisal, da je ni hotel prizadeti ali osramotiti, mu ne bodo sodili. Po britanskem zakonu namreč kaznivo dejanje nastopi le v primeru, da želi storilec žrtvi škodovati.

Pogosto jih prvi delijo nekdanji partnerji. Intimne fotografije, sprva namenjene le dvema osebama, tako najdejo pot k milijonom uporabnikov. Številni si, skriti za tančico anonimnosti, prizadevajo dokopati do čim več osebnih podatkov o ženskah na njih. Na forumih si tako – tudi za denar – delijo njihova imena, dostope do družbenih omrežji, naslove in celo telefonske številke.

Vse to se, ponovimo, ne dogaja v zakotnih kotičkih temnega spleta, ampak na priljubljeni platformi Reddit, ki sama sebe oglašuje s sloganom "prva stran interneta". V zadnjih letih so sicer zaostrili pogoje uporabe, a očitno je, da prepoved objavljanja eksplicitnih fotografij brez privoljenja ne deluje.

Ekipa BBC-ja je tako odkrila forum oziroma podstran na Redditu z več kot 15 tisoč fotografijami. Med njimi so našli eksplicitne posnetke 150 različnih žensk. "Vse so bile v komentarjih razčlovečene kot spolni objekti. Prepričana sem, da nobena od njih ne bi privolila, da se pojavi na tem forumu," piše Plaha. V skladu z Redditovo politiko forum ne bi smel obstajati in dejansko so ga večkrat izbrisali, a ga je vsakič takoj nadomestil nov s skoraj enakim imenom, ki je vključevalo tudi rasistično psovko. In takoj privabil več tisoč sledilcev.

Na tem forumu se je pojavila tudi sicer nedolžna fotografija prej omenjene novinarkine znanke, ki pa so jo spremljali vse prej kot nedolžni komentarji; celo pozivi k vdoru v njena telefon in računalnik. Druga žrtev je povedala, da redno prejema grožnje s posilstvom. Vrstijo se razgaljene slike, očitno namenjene partnerjem, in celo videi deklet, ki so jih brez dovoljenja posneli med spolnim odnosom, naštevajo v članku.

Ena od njih je povedala, da se je njeno življenje spremenilo v nočno moro. "Če ne boš spala z mano, bom posnetke poslal tvojim staršem." "Našel te bom." "Če nočeš spati z menoj, te bom posilil," ji pišejo nadlegovalci, ki jo izsiljujejo za še več slik. Ker prihaja iz okolja, kjer so spolni odnosi pred poroko nesprejemljivi, je bila pod še večjim pritiskom. Odtujila se je prijateljem, svojega doma skoraj ni več zapustila, poskusila si je vzeti življenje. Od Reddita je večkrat zahtevala, naj sporno vsebino umakne. Prvič so posnetek takoj izbrisali, drugič je na odziv čakala kar štiri mesece. Obakrat ni trajalo dolgo, da se je posnetek spet pojavil na forumu.