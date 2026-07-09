Vzorca slovenskih jagod vsebovala strupen koktajl pesticidov

Evropske jagode so v veliki meri onesnažene s pesticidi, ki motijo delovanje endokrinega sistema, ugotavlja novo poročilo nevladne organizacije PAN Europe. Jagode so zelo priljubljeno sadje, ki ga otroci pogosto zaužijejo v velikih količinah. Zaradi velikega povpraševanja potrošnikov je njihova pridelava v EU praviloma intenzivna. PAN Europe in partnerske nevladne organizacije so analizirali manjši vzorec 41 vzorcev jagod iz enajstih držav članic EU: 36 vzorcev iz konvencionalne pridelave, štiri iz ekološke pridelave in en vzorec z oznako brez pesticidov, pojasnjujejo postopek raziskave.

Najbolj varno je, da uživamo: zelenjavo, sadje in žita, pridelana ekološko, lokalno hrano, sezonsko hrano, doma pridelano hrano. Sadje in zelenjavo pred uporabo dobro operemo, saj s tem močno zmanjšamo količino pesticidov, ki so na površini. Podoben učinek dosežemo tudi z lupljenjem, svetujejo na NIJZ.

Kaj so ugotovili? Pesticide iz skupine PFAS so odkrili v 58 % analiziranih vzorcev. Najpogosteje najdena pesticida sta bila fludioksonil (fludioxonil) in ciprodinil (cyprodinil), endokrina motilca, ki bi morala biti po zakonodaji EU prepovedana. Poleg tega je 56 % odkritih pesticidov uvrščenih med "nevarnejše" pesticide, ki bi jih bilo treba postopoma umakniti s trga že od leta 2011, so posvarili v sporočilu za javnost.

Kaj so ugotovili na primeru slovenskih vzorcev?

Analizirana sta bila tudi dva vzorca konvencionalno pridelanih jagod, ki so bile na policah v Sloveniji. Povprečna kontaminacija na posamezen vzorec je znašala sedem različnih snovi. Oba vzorca sta vsebovala dva pesticida, ki motita delovanje endokrinega sistema in sta uvrščena na seznam EU bolj nevarnih pesticidov: ciprodinil (cyprodinil) in fludioksonil (fludioxonil), ki poleg tega spada tudi med PFAS-pesticide.

Jagode FOTO: Shutterstock

Oba slovenska vzorca sta vsebovala tudi difenokonazol (difenoconazole), ki je razvrščen kot rakotvorna snov kategorije 2 in je prav tako uvrščen na seznam EU bolj nevarnih pesticidov. Zaradi svojih lastnosti motenja delovanja endokrinega sistema predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi in okolje. V vzorcih je bilo ugotovljenih osem oziroma šest različnih ostankov pesticidov. Vzorec z osmimi različnimi ostanki je vseboval: eno rakotvorno snov kategorije 2, tri pesticide s seznama bolj nevarnih pesticidov, en pesticid iz skupine PFAS ter en nevrotoksični pesticid.

Neslavne rekorderke belgijske jagode

Gergely Simon, predstavnik PAN Europe za kampanje, je poudaril, da jih je osupnilo število različnih ostankov pesticidov, ki so jih odkrili v številnih analiziranih vzorcih: "V enem belgijskem vzorcu smo našli kar devet različnih ostankov pesticidov, v slovenskem in madžarskem osem, v irskem pa sedem. Javnost mora biti seznanjena z dejstvom, da regulatorni organi teh mešanic oziroma 'koktajlov' pesticidov pri svojih ocenah ne upoštevajo." Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je sicer že leta 2005 dobila nalogo razviti metodologijo za ocenjevanje tveganj, ki jih predstavljajo mešanice pesticidov, vendar ji do danes še ni uspelo razviti celovitega pristopa, so poudarili. Zelo zaskrbljujoče je, da so med odkritimi pesticidi prav tisti, ki sodijo med najbolj strupene in se še vedno prodajajo v EU. Ljudje so prek hrane izpostavljeni mešanicam pesticidov PFAS, endokrinih motilcev in nevrotoksičnih pesticidov, je opozoril dr. Martin Dermine, izvršni direktor organizacije PAN Europe. "Naši regulatorni organi ne uspevajo ustrezno zaščititi državljanov, še posebej otrok," so prepričani. Pesticida fludioksonil in ciprodinil je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) v letih 2024 in 2025 opredelila kot endokrina motilca, kar bi po mnenju PAN Europe moralo samodejno voditi do njune prepovedi v EU. Prav tako je bil metabolit pesticidov PFAS, trifluoroocetna kislina (TFA), nedavno razvrščen kot snov, strupena za razmnoževanje, kategorija 1B (Repr. 1B), kar bi po njihovem mnenju moralo pripeljati do postopne opustitve uporabe pesticidov PFAS.

Problematična kronična izpostavljenost koktajlu pesticidov

Na NIJZ sicer opozarjajo, da imajo lahko pesticidi akutne in kronične toksične učinke na zdravje ljudi, ki so jim izpostavljeni. Do akutne zastrupitve s pesticidi pride največkrat na delovnih mestih, npr. ko delavci uporabljajo pesticide v zaprtih prostorih in koncentracije teh snovi v zraku močno narastejo. Do kroničnih zastrupitev pride zaradi ponavljajočih se, dalj časa trajajočih izpostavljenosti ljudi manjšim koncentracijam pesticidov. Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti lahko pride do težkih toksičnih učinkov na živčevju, krvotvornih organih, ledvicah, jetrih, spolnih organih, do motenj hormonskega ravnovesja, okvar ploda med nosečnostjo, razvojnih motenj, raka. Če na ali v živilu ugotovimo prisotnost ostankov pesticidov nad dovoljeno mejo, je treba ovrednotiti, ali tolikšna prisotnost pesticidov dejansko predstavlja tveganje za zdravje ljudi. To ovrednotimo z oceno tveganja, ki nam da zaključek, ali je tako živilo varno za uživanje. Oceno tveganja naredimo na osnovi današnjega vedenja in poznavanja učinkov teh snovi. V nobenem primeru pa ne moremo z gotovostjo zaključiti, da gre za povsem varno koncentracijo, saj možnih učinkov na zdravje ne moremo popolnoma izključiti. V intenzivnem modernem kmetijstvu so pesticidi danes nepogrešljivi. Za sredstva, o katerih imamo še pomanjkljivo vedenje, kako učinkujejo na zdravje ljudi, živali in na okolje, velja načelo previdnosti. Po načelu previdnosti je treba uporabo teh snovi zmanjšati na najmanjšo možno mero, svarijo.

Kako se zaščititi?

Rezultati uradnega nadzora sicer, kot so zapisali na NIJZ, kažejo, da je preseganj mejne vrednosti za ostanke pesticidov v živilih in pitni vodi običajno zelo malo. Še bolj varno je, da uživamo: zelenjavo, sadje in žita, pridelana ekološko, lokalno hrano, sezonsko hrano, doma pridelano hrano. Sadje in zelenjavo pred uporabo dobro operemo, saj s tem močno zmanjšamo količino pesticidov, ki so na površini. Podoben učinek dosežemo tudi z lupljenjem, svetujejo.