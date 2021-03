Vztrajnost navdušuje: 'Odpelje nas lahko, kamorkoli nas bo vodila znanost'

Prva ekskurzija Nasinega najbolj dovršenega roverja po Marsu je navdušila inženirje. Rover Vztrajnost je tako prvič 'potipal' svoj nov dom. Njegov izlet se zdi kratek, premaknil se je namreč za šest metrov in pol, a ta na videz kratka vožnja po rdečem planetu je bila v resnici pomemben mejnik njegove dvoletne avanture.

To je bila namreč prva priložnost za inženirje, da preverijo, kako deluje in v kakšni formi so njegova kolesa. Rover je opravil približno polurno vožnjo, natančneje je trajala 33 minut, po svojem marsovskem domu, kraterju Jezero.

In kakšno oceno je dobil? Pri Nasi pravijo, da se je pri svoji prvi vožnji na svojih šestih kolesih odrezal 'vrhunsko'. Zdaj so pomirjeni, saj so prepričani, da je rover pripravljen na začetek potovanja, usposobljen za to, da jih 'odpelje, kamorkoli jih bo v naslednjih dveh letih vodila znanost.'

Rover Vztrajnost je sprejemal navodila iz Nasinega Laboratorija za reaktivni pogon (JPL) v Los Angelesu. Tako je najprej opravil ukazane štiri metre naprej, nato se je zavrtel za 150 stopinj na levo in se zapeljal nazaj še za dva metra in pol, kjer je parkiral na svojem novem začasnem parkirnem mestu. "Šlo mu je neverjetno dobro," je povedal Anais Zarifianiz JLP centra. Njegovo prvo vožnjo je označil za ogromen mejnik.

Zdaj so na vrsti še podrobnejše preizkušanje instrumentov, ki jih je pripeljal s seboj, in seveda pošiljanje roverja na daljše vožnje.

Še posebej nestrpno pa pri Nasi pričakujejo prvi polet helikopterčka Ingenuity.

Če bo uspešen, bo to prvi helikopter, ki bo letel na drugem planetu in bo omogočil odkrivanje rdečega planeta s ptičje perspektive, prav tako pa bo dal odgovore o smiselnosti nadaljevanja takšnih 'letalskih poskusov' na drugih planetih, kjer se atmosfera in s tem pogoji za letenje močno razlikujejo od zemeljske. Medtem pa rover na Zemljo uspešno pošilja najbolj razločne posnetke z Marsa doslej in navdušuje s svojimi odkritji. Doslej je bilo z misije poslanih že skoraj 7000 posnetkov.

Spomnimo Na Marsu človek znova piše zgodovino. Rover Vztrajnost bo iskal sledi preteklega življenja in tudi zanimive vzorce kamnin in jih 'pospravil' na kup, ki ga bo naslednja misija leta 2025 predvidoma pripeljala na Zemljo. Tako bomo lahko v laboratorijih na Zemlji analizirali vzorce kamnin z Marsa, kar bo, kot napovedujejo strokovnjaki, izjemen dosežek znanosti.