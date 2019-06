Zanetil gonjo proti cepljenju, njegovo delo so zavrgli, a ne odneha: Wakefield v Splitu

Andrew Wakefield je ostal brez zdravniške licence, številne študije so dokazale, da njegova hipoteza o povezanosti cepljenja z avtizmom ne drži. Vseeno svoje poglede širi po svetu in s tem prispeva k nizki precepljenosti in novim izbruhom že izkoreninjenih bolezni.

Shod staršev in otrok, s katerim nameravajo v hrvaškem Splitu obeležiti mednarodni dan "osveščanja o osebah poškodovanih s cepivi", je napovedan za danes popoldne. Najbolj kontroverzni gost pa Andrew Wakefield.

Wakefield je bil britanski zdravnik gastroenterolog in raziskovalec, ki pa je zaradi "neetičnega ravnanja, poklicne napake in nepoštenega dela" ostal brez licence. Leta 1998 je v znanstveni reviji Lancet objavil strokovni prispevek, v katerem je trdil, da je odkril povezavo med cepivom proti ošpicami, mumpsu in rdečkam – in nastankom avtizma. Študija se je razširila kot požar, panika je zajela predvsem starše v Veliki Britaniji in ZDA ter se od tam razširila po svetu.

Objava je prinesla dve veliki težavi. Prvič – nobena druga študija ni potrdila Wakefieldove hipoteze. In drugič – tudi ko se je izkazalo, da je s študijo veliko težav, je trajalo precej časa, preden je bila dokončno umaknjena. A do takrat je bila škoda že storjena. Več kot dve desetletji po objavi Wakefieldovega dela, ki je bilo kasneje označeno za "slabo znanost", se v državah, kjer so bile nalezljive bolezni s cepivi že zdavnaj izkoreninjene, zaradi nizke precepljenosti, dvomov in odklonilnega odnosa do cepiv, spet soočajo z izbruhi bolezni kot so na primer ošpice.

Padec v nemilost

Wakefield se je v težavah znašel predvsem po tem, ko je leta 2004 preiskava časopisa novinarja Briana Deera razkrila finančni konflikt, konflikt interesov in sporne postopke, ki so bili uporabljeni tekom študije. Nato je delu hrbet obrnila še večina soavtorjev, ki se niso več strinjali z interpretacijami rezultatov. Britanska zdravniška zbornica se je lotila preiskave. Leta 2010 so se strinjali, da so bili očitki Wakefieldu utemeljeni. Revija Lancet je umaknila članek, njihov urednik je ob tem dejal, da so "bili zavedeni". Wakefielda so zbrisali iz zdravniškega registra, prepovedali so mu zdravniško delo v Veliki Britaniji, javnosti je bilo sporočeno, da "nobeno uradno telo ne more potrditi, da drži hipoteza o povezavi med MMR cepivom in avtizmom, Wakefield pa da je "namerno potvarjal podatke".

Januarja 2011 je nato Deer spisal članek, v katerem je Wakefielda obtožil, da je nameraval na krilih strahu, ki ga je sprožil proti cepivom, služiti denar. Istega leta so se pojavili še surovi podatki o sodelujočih v Wakefieldovi raziskavi, ki so bili v nasprotju z njegovimi trditvami v reviji The Lancet.

Po viharju obtožb se je Wakefield nekoliko umaknil, a se nato kmalu "vrnil na sceno". Leta 2015 je javno ponovil, da "ni bilo z raziskavo nič narobe". In še danes vztraja pri svojih "odkritjih".

Izlet v filmske vode

Leta 2016 je bilo za Wakefielda precej prelomno. Luč sveta je ugledal dokumentarec Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe. Wakefield je dokumentarec uporabil za to, da s prstom pokaže na vse, ki po njegovem prikrivajo resnico – od farmacevtskih družb, do ameriškega CDC in medijev, ki da "promovirajo agendo farmacevtske industrije".

Medtem ko strokovne in večjega dela splošne javnosti ni prepričal, vrstile so se kritike, da gre za nevarno propagando nečesa, kar je bilo že dokazano kot zmotno, je bil dokumentarec glasba za ušesa za Wakefieldove sledilce. Ko so odhajali z enega od predvajanj, je bilo mogoče slišati komentarje kot so "neverjetno je, da mediji lažejo o resnici", "končno je nekdo potrdil moja prepričanja o cepivih". Ali – "niti slučajno ne zaupam več znanosti. Tudi ljudem ne". Prizori čustvenih staršev, ki govorijo o spremembah, ki so jih po cepljenju opazili pri svojih otrocih, so dosegli svoj namen. In čeprav so delu zaprli vrata na večino festivalov, se je s pomočjo spleta širilo med privrženci ideje, da se za sodobno farmacijo skrivajo človeku škodljivi nameni.

Žrtev in pika

Wakefield danes potuje po svetu in še vedno z ljudmi deli svoje poglede na cepljenje. Pa čeprav, kot pravi eden njegovih kritikov, Ben Goldacre, tudi avtor dela Bad Science, "je povezava med cepivi in avtizmom najbrž bolje preučena kot katera koli druga povezava med medicinskim posegom in potencialnimi nevarnostmi".Nazadnje je to dokazala tudi danska študija, v kateri je sodelovalo kar 657.461 otrok. Wakefield je svoje "ugotovitve" utemeljil na 12 primerih.

Pravzaprav Wakefield vsakemu, ki ga želi poslušati, zatrjuje, da je žrtev, da so ga žrtvovali, da bi se nadaljeval status quo. In takšnih, ki poslušajo, ni malo.

Independent piše, da so Wakefielda povezali z izbruhom ošpic v ameriški Minnesoti, ki se je zgodil nekaj časa po njegovem obisku, kriv naj bi bil tudi za nižjo precepljenost v Teksasu, kjer živi. Med njegovimi poslušalci je tudi precej zvezdnikov, med njimi Jenny McCarthy in Jim Carrey, njegova partnerica pa je znana manekenka Elle Macpherson. Nekaj strokovnjakov meni, da je ameriška javnost Wakefielda še bolj pripravljena poslušati, potem ko je dvom o cepivih med kampanjo izrazil tudi aktualni ameriški predsednik Donald Trump.