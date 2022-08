Webb razkril Jupiter, kakršnega še nismo videli

"Po pravici povedano, nismo pričakovali, da bodo tako dobre." S temi besedami je astronomka Imke de Pater, zaslužna profesorica na univerzi Berkley, pospremil anove fotografije največjega planeta našega osončja, ki jih je na Zemljo poslal teleskop James Webb. De Patrova skupaj s profesorjem Thierryjem Fouchetem s Pariškega observatorija vodi opazovanja Jupitra.

Z doslej največjim teleskopom, ki so ga v vesolje izstrelili lani na božični dan, so dobili nov pogled na velikana v našem osončju. Na tokrat objavljenih fotografijah so lepo opazni temni Jupitrovi prstani, luni Amalteja in Adrasteja, meglice in celo polarni sij na skrajnem severu in jugu planeta. "Res je izjemno, da lahko na eni sliki vidimo podrobnosti Jupitra skupaj z njegovimi obroči, drobnimi sateliti in celo galaksijami," je navdušena De Patrova.

Fotografiji sta nastali s pomočjo posnetkov infrardečih kamer na Webbu, ki so jih nato "preslikali" v našim očem viden barvni spekter. Zanimivo je, da na fotografijah prevladujejo modri in beli toni, čeprav smo Jupitra vajeni v rdečkastih. Tudi znamenita Velika rdeča pega, ogromna anticiklonska nevihta, ki bi z lahkoto "požrla" Zemljo, je tu bela, podobno kot pas oblakov na Jupitrovem ekvatorju, kar je posledica odboja sončne svetlobe.