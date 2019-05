Z enim samim klicem na WhatsApp namestili vohunsko programsko opremo

Napad so odkrili v začetku maja, v petek pa so nato tudi objavili nadgradnjo, ki varnostno luknjo odpravlja. Vsem svojim uporabnikom - imajo jih kar milijardo in pol - zdaj svetujejo posodobitev aplikacije.

Napadalci so za vdor v telefone izkoristili funkcijo glasovnega klicanja. Zlonamerna programska oprema je bila na telefon nameščena, tudi če žrtev klica ni prevzela, sam klic pa pogosto niti ni bil zabeležen.

Skrivnostno izraelsko podjetje, specializirano za kibernetsko vojskovanje

Po poročanju Financial Timesa naj bi za napadom stalo izraelsko podjetje NSO, ki ga opisujejo kot "trgovca s kibernetskim orožjem". Med drugim so avtorji vohunske programske opreme Pegasus, ki omogoča dostop do podatkov prek mikrofonov in kamer na napravah.

Da so prav oni glavni osumljenci, je mogoče razbrati tudi iz sporočila za medije, ki so ga poslali iz WhatsAppa. Dodali so, da so napad odkrili njihovi varnostni strokovnjaki, o njem pa so med drugim obvestili tudi ameriško pravosodno ministrstvo.

Iz NSO so se že odzvali in krivdo zanikali. Poudarili so, da ne uporabljajo priogramske opreme, ki jo razvijajo. Prodajajo jo vladam oziroma vladnim agencijam "z enim samim namenom, za boj proti kriminalu in terorizmu". Dodali so še, da vsak sum zlorabe temeljito preverijo.

Takšno umivanje rok pa že dolgo ne prepriča več. Prav danes bo sodišče v Tel Avivu tako odločalo o peticiji človekoljubne organizacije Amnesty International, ki od izraelskega ministrstva za obrambo zahteva, da podjetju NSO odvzame dovoljenje za izvoz programske opreme, poroča BBC. Pri Amnesty International namreč razpolagajo z dokazi, da številni režimi njihova orodja uporabljajo za nadzor novinarjev in aktivistov.