WhatsAppov šef svari: Če je ranljiv en telefon, so ranljivi vsi

Med 1400 uporabniki WhatsAppa so z NSO-jevo programsko opremo pred dvema letoma vohunili tudi za številnimi posamezniki na visokih položajih na področju nacionalne varnosti določenih držav, ki so bile "zaveznice Združenih držav Amerike" , je izjavil glavni izvršni direktor omenjene pogovorne aplikacije.

Will Cathcart je razkril nove podrobnosti, povezane s Pegaususom in s poročili o velikem uhajanju podatkov, ki so te dni v središču pozornosti svetovne javnosti. Ob tem je opozoril na podobnosti med napadom, ki je zdaj predmet WhatsAppove tožbe proti izraelskemu podjetju NSO Group.

Vohunski program Pegasus, ki ga je ustvarilo izraelsko podjetje in ga prodajalo predvsem vladam, je izkoristil varnostne luknje v programski opremi pametnih telefonov, da se je dokopal do informacij. V razkriti dokumentaciji so svetovni mediji odkrili več kot 50.000 telefonskih številk, ki so jih povezali s programom.

Kot je Cathcart dejal v pogovoru za Guardian, se ta poročila ujemajo z napadom, s katerim se je WhatAapp soočil pred dvema letoma – takrat so odkrili, da so bili poleg visokih vladnih uradnikov tarča še novinarji in aktivisti, pa tudi taki, pri katerih nadzor "ni bil smiseln na noben način in v nobeni obliki". "To bi moral biti rdeči alarm za spletno varnost ... mobilni telefoni so bodisi varni za vse ali pa niso varni za nikogar," je opozoril v pogovoru z novinarko Stephanie Kirchgaessner, ki je bila prav tako članica Pegasusove raziskovalne medijske skupine.

50.000 številk pretiravanje ali povsem realna ocena?

Ko je Pegasus okužil telefon, so NSO-jeve stranke od leta 2016 lahko pridobivale dostop do posameznikovih pogovorov, sporočil, slik in lokacij ter omogočile tudi vdor v snemalnik naprave, ki je tako lahko postal prenosna prisluškovalna naprava.