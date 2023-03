WHO: Covid bi bil lahko podobna grožnja kot gripa

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da bi se lahko pandemija covida-19 letos umirila do te mere, da bi predstavljala podobno grožnjo kot gripa. Organizacija je ob tem izrazila prepričanje, da bo lahko do konca leta razglasila konec izrednih razmer, in izrazila upanje, da se bo pandemična faza virusa končala.

Minuli konec tedna so minila tri leta, odkar je WHO razglasila pandemijo covida-19, ki je navkljub odpravam večine omejevalnih ukrepov še vedno ni konec. "Mislim, da se približujemo točki, ko lahko na covid-19 gledamo enako kot na sezonsko gripo," je na novinarski konferenci v Ženevi danes dejal direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan. "Gre za grožnjo zdravju, virus, ki bo še naprej ubijal. Toda virus, ki ne bo oviral naše družbe ali obremenjeval bolnišničnih sistemov, in verjamem, da se bo to zgodilo letos," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Ryan. Po besedah vodje WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa je svet zdaj v veliko boljšem položaju, kot je bil kadar koli med pandemijo. "Prepričan sem, da bomo letos lahko rekli, da je covid-19 kot izredna nevarnost za javno zdravje na mednarodni ravni končana," je dejal na današnji novinarski konferenci. WHO je zaradi covida januarja 2020 razglasila izredno stanje zaskrbljenosti za mednarodno javno zdravje (PHEIC). Toda šele ko je Tedros 11. marca tega leta poslabšanje razmer zaradi covida označil za pandemijo, so se številne države zavedale nevarnosti, poroča AFP. "Razglasili smo izredne razmere na svetovni ravni, da bi države spodbudili k odločnemu ukrepanju, vendar tega niso storile vse," je pripomnil. Tri leta kasneje je bilo zabeleženih skoraj sedem milijonov smrtnih primerov zaradi covida-19, pri čemer je dejansko število smrtnih primerov veliko večje. Pred tremi leti razglašena pandemija covida-19 Prvi mož WHO je še izrazil zadovoljstvo, da je bilo tedensko število prijavljenih smrti v zadnjih štirih tednih prvič nižje kot takrat, ko je covid-19 prvič označil za pandemijo.