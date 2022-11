WHO virus opičjih koz preimenovala v 'mpox'

Da bodo virus preimenovali, so iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) sporočili že pred meseci. Pri tem so v organizaciji sodelovali s partnerji in strokovnjaki z vsega sveta, je ob prvi najavi načrta o preimenovanju virusa sporočil generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Za spremembo imena so se odločili, ker je skupina 30 mednarodnih strokovnjakov opozorila, da je treba razmisliti o ustreznem, nediskriminatornem in nestigmatizirajočem poimenovanju virusa.

WHO si namreč že dolgo prizadeva, da bolezni ne bi več poimenovali po živalih ali regijah, s čimer bi preprečili kakršno koli možnost diskriminacije ali stigmatizacije, je dejal tiskovni predstavnik WHO.