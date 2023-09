X v zbiranje biometričnih podatkov: 'Za varnejšo platformo'

Profesorica podatkovne znanosti na washingtonski univerzi Liberty Vittert ugiba, da bi se Musk s potezo rad približal omrežju Linkein . "Da bi uporabnikom ponudil bolj ciljno usmerjene in individualne izkušnje." A sprememba v politiki zasebnost bi bila lahko nevarna, nanjo je treba odreagirati previdno, meni.

Politika tudi navaja, da lahko omrežje X zbira podatke o zaposlitvi in izobrazbi uporabnikov. S tem naj bi potem osebam priporočal tudi delovna mesta. Ugiba se, da naj bi platforma ponujala tudi storitve zaposlovanja, piše BBC . Maja je namreč lastnik X-a Elon Musk prvič od nakupa omrežja svoj denar vložil v novo podjetje - tehnično službo za zaposlovanje Laskie.

Konec septembra se bo spremenila politika zasebnosti na Muskovem omrežju X. V skladu z njo pa bo lahko podjetje hranilo več informacij o svojih uporabnikih, kot jih je doslej. Med drugim se bodo lahko zbirali biometrični podatki uporabnikov, na primer slike obrazov. Uporabniki, ki so si ustvarili X Premium račune pa bodo za identifikacijo lahko predložili svojo fotografijo ali fotografijo osebne izkaznice.

Kar se tiče dostopa do biometričnih podatkov, pa podjetje opravičuje z varnostjo uporabnikov. "Dodali bomo možnost predložitve fotografije ali osebne izkaznice kot dodaten sloj preverjanja," so povedali za BBC. Pri uporabnikih X Premium bodo lahko zbirali tudi podatke o prstnem odtisu, s katerim odklepajo svoj mobilni telefon. "Tako bomo račun povezali z resnično osebo. S tem se bomo lažje borili proti poskusom lažnega predstavljanja in naredili platformo varnejšo," zatrjujejo.

Ob vseh že napovedanih spremembah pa je Musk ponovil tudi obljubo, da bi uporabnikom omogočil video in zvočne klice prek omrežja. Sčasoma naj bi dodajal še ostale funkcije, s tem pa, kot pravi, "X spremenil v aplikacijo za vse".