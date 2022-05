YouTube Kids otrokom prikazuje posnetke, ki promovirajo droge in orožje

YouTube Kids, aplikacija in spletno mesto, ki je bila ustvarjena leta 2015, naj bi bila varnejša, urejena različica spletnega mesta za izmenjavo videoposnetkov, namenjena otrokom, mlajšim od 13 let. Vsebino prilagaja trem starostnim skupinam: starejši (devet do dvanajst let), mlajši (štiri do sedem let) in predšolski (manj kot štiri leta).

Podjetje trdi, da so videoposnetki družinam prijazni, kar naj bi zagotovili z "mešanico avtomatiziranih filtrov, ki so jih ustvarile inženirske ekipe, človeških pregledov in povratnih informacij staršev". Hkrati opozarja, da "noben sistem ni popoln in da lahko pride do prikaza neprimernih videoposnetkov".

Raziskave neprofitne organizacije Tech Transparency Project s sedežem v ZDA, kažejo, da sistem res še zdaleč ni popoln. Z uporabo treh različnih računov, od katerih je vsak nastavljen na eno od starostnih skupin aplikacije, so analitiki odkrili številne videoposnetke, ki ne bi smeli priti mimo Googlovih filtrov, poroča The Guardian.