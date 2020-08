Z aplikacijo Girocarshare do najema sosedovega vozila

Girocarshare predstavlja nov model deljenja vozil in deluje pod sloganom Najemi moje vozilo. Model deluje preko posebej za to razvite mobilne aplikacije in uvaja koncept delitvene ekonomije na slovenski avtomobilski trg, so v sporočilu za javnost zapisali razvijalci.

V Sloveniji je po podatkih statističnega urada trenutno registriranih 1,1 milijona osebnih vozil, kar pomeni, da ima skoraj vsak odrasel Slovenec svoje osebno vozilo. A namesto da posameznik avto kupi, ga lahko za lastne potrebe najame in s tem poleg denarja prihrani med 10 in 16 ton ogljikovega dioksida, ki nastanejo ob izdelavi povprečnega vozila, kot so izračunali v britanskem Guardianu. Enako porabo emisij predstavlja vožnja do približno 100.000 kilometrov z rabljenim osebnim avtomobilom.

Economist ob tem ugotavlja, da lahko eno deljeno vozilo, ki ga uporablja več voznikov, nadomesti 15 zasebnih vozil. Ključne prednosti delitvene ekonomije imajo zelo pozitiven vpliv predvsem v mestih, saj poleg manjših avtomobilskih izpustov zmanjšujejo prostorsko stisko parkiranih vozil. Z zmanjšanjem pločevine se razbremenjuje tudi okolje.

Uporaba novega modela za deljenje vozil pa nenazadnje prinaša finančne prednosti tako za lastnika kot za najemnika vozila. Slovenci namenimo približno tretjino mesečne plače za lastništvo in vzdrževanje avtomobila, čeprav je povprečen avtomobil 96 odstotkov časa neuporabljen. Z deljenjem avtomobila vsaj pet dni na mesec si lahko povprečen uporabnik pokrije mesečni strošek lastništva in vzdrževanja avtomobila.

Da bosta voznik, ki avto najame, in uporabljeni avtomobil ustrezno zavarovana, so razvijalci Girocarshare stopili v sodelovanje z Zavarovalnico Triglav, ki je oblikovala inovativen model avtomobilskega zavarovanja s plačilom po uporabi. Tako je najeto vozilo zavarovano s polnim kasko zavarovanjem, ki ga najemnik plačuje le v času, ko je vozilo v najemu in ki ne vpliva na obstoječe zavarovanje vozila. S tem lahko lastniku vozila omogočajo zanesljivo oddajanje vozila, najemniku pa brezskrbno vožnjo.

Aplikacijo Girocarshare si sicer lahko vsak uporabnik pametnega telefona prenese brezplačno. Vanjo se prijavi in registrira, aplikacija pa preveri resničnost vnesenih podatkov in fotografij. Takoj zatem lahko uporabnik že odda ali najame avtomobil. Tisti, ki avtomobil oddaja, ceno najema določi sam.

Girocarshare aplikacija je bazo vozil razširila tudi na dostavna vozila, primerna za večje prevoze in selitve, avtomobile za vsakodnevno rabo, električne avtomobile, športne avtomobile za zabavo in avtodome za počitnice.

V Sloveniji so prvi koraki k delitveni ekonomiji že bili narejeni, večinoma s tujimi aplikacijami oz. spletnimi stranmi, kot je Airbnb za oddajo stanovanj. Vendar pa se pogosto pojavi vprašanje plačila davkov od prihodkov, ustvarjenih na ta način. Kako bo torej na ustvarjanje prihodka fizične osebe z oddajo avtomobila gledala država, tudi v tem primeru ni jasno.